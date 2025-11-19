Wapa.pe
Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY

Angie Jibaja es acusada de 'robarle' el novio a su madre y mudarse con él: "Me pongo mal, triste"

Angie Jibaja se convierte en el centro de la polémica tras ser acusada de tener un romance con el novio de su madre, generando un distanciamiento familiar significativo.

    Angie Jibaja es acusada de 'robarle' el novio a su madre y mudarse con él: "Me pongo mal, triste"
    Angie Jibaja en el centro de la polémica con nuevas acusaciones
    Angie Jibaja es acusada de 'robarle' el novio a su madre y mudarse con él: "Me pongo mal, triste"

    Una nueva polémica envuelve a Angie Jibaja y ha generado un fuerte impacto en redes y prensa internacional. Reportes desde Chile aseguran que la modelo estaría atravesando un conflicto familiar que involucra a su madre y que habría provocado un distanciamiento inmediato, pues la exmodelo fue acusada de vincularse sentimentalmente con el novio de su progenitora.

    Angie Jibaja vuelve al centro de la polémica tras grave acusación que involucra a su madre

    La situación personal de Angie Jibaja vuelve a generar controversia luego de que medios chilenos reportaran una seria acusación en su contra. Según dichas versiones, su propia madre habría señalado que la modelo inició una relación sentimental con su pareja, lo que habría provocado un quiebre familiar.

    Durante junio, la exchica reality participó en el programa ‘Primer Plano’, donde habló sobre su etapa actual, destacando que estaba rehabilitada, cercana a Dios y enfocada en reconstruir el vínculo con sus hijos. En esa entrevista también explicó que dejó Perú debido a conflictos personales y que se instaló en Valparaíso junto a su madre y la pareja de esta.

    La periodista Cecilia Gutiérrez reveló en Instagram que, tras la emisión del programa, recibió mensajes alertando sobre un conflicto interno. Según contó, la señalaban a Jibaja de haberse involucrado sentimentalmente con la pareja de su mamá. Además, aclaró que el hombre que acompañó a la modelo en ‘Primer Plano’ no era su mánager, sino el entonces compañero sentimental de su madre, quien ahora estaría vinculado emocionalmente con Angie.

    De acuerdo con las fuentes de la comunicadora, la modelo habría abandonado la vivienda familiar y estaría residiendo en otro lugar.

    Angie Jibaja rompe su silencio

    El equipo de ‘Amor y Fuego’ logró comunicarse con la exmodelo para obtener su versión. Ella respondió mediante un audio de WhatsApp donde dejó entrever que no desea profundizar en el tema y que prefiere mantener distancia emocional de la controversia.

    “La verdad que todo se lo voy a dejar a Dios, a Jehová, porque si no me pongo mal, triste y eso me hace daño. Estoy bien, viendo una serie buenaza. Tú no tienes tiempo para eso. Yo ahorita estoy viendo series, así tranqui. No los escucho, no las puedo ver, no las puedo leer, nada”, indicó la Angie.

    Angie Jibaja es acusada de 'robarle' el novio a su madre y mudarse con él: "Me pongo mal, triste"
