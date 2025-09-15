Ethel Pozo y Julián Alexander celebraron su aniversario de bodas con un divertido reto que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Ethel Pozo compartió con sus seguidores un momento que terminó dando de qué hablar. Durante la celebración de su aniversario de bodas, la conductora de ‘América Hoy’ propuso un reto a Julián Alexander que parecía inofensivo, pero su desenlace sorprendió a todos. La reacción del director de televisión se viralizó y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Ethel Pozo se queda en shock con respuesta de Julián Alexander

Ethel Pozo volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar un momento único con su esposo, Julián Alexander. La conductora de 'América Hoy' decidió celebrar su aniversario de bodas de una manera especial: con una cena romántica y un reto que terminó robándose el show en redes sociales.

La idea era simple pero divertida: cada uno debía pedir el plato que creía que el otro elegiría. Lo que comenzó como un juego de complicidad pronto se convirtió en un intercambio de bromas que desató carcajadas.

“Como hoy día celebramos nuestro aniversario. ¿Qué te parece si hacemos un juego? Se supone que ya me conoces”, se le escucha decir a Ethel, entusiasmada. Julián, entre nervioso y divertido, aceptó el desafío.

Sin pensarlo mucho, ambos hicieron sus pedidos, confiando en su intuición. “Yo pido (la comida) por ti y tú pides por mí... si sale mal, sale mal y no hay manera de corregirlo”, dijo Julián, dejando ver su incertidumbre. La verdadera sorpresa llegó al probar los platos.

“¿Cuándo yo he pedido con pera?”, reclamó Ethel entre risas, provocando que su esposo lanzara la frase que terminó viralizándose:

“Nunca puede estar contenta una mujer, no se casen, de verdad, no se casen”. El comentario, hecho en tono de broma, se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores. Algunos lo tomaron como humor de pareja, mientras otros lo interpretaron como un guiño a la dinámica de su matrimonio.

Ethel Pozo y Julián Alexander cierran su cena de aniversario entre risas y una confesión inesperada

La celebración de aniversario de Ethel Pozo y Julián Alexander tuvo un cierre lleno de risas gracias a la segunda parte del reto: los postres. Esta vez, Ethel apostó por el tiramisú para su esposo, mientras que él se arriesgó eligiendo un cannoli. La sorpresa vino cuando Julián descubrió que el suyo tenía helado de limón, algo que no le agradó en absoluto.

“Amor, si aceptas que perdiste, yo te invito el tiramisú”, bromeó Ethel, generando más risas en la mesa. Julián, sin oponer resistencia, aceptó el desenlace: “Sí, perdí. Está feo”, confesó entre carcajadas. En un gesto cómplice, Ethel le cedió su postre y remató el momento con humor: “¿Ves?... ¿Tu mujer te conoce o no?”.