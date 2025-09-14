Maju Mantilla es tendencia tras los rumores sobre su posible retiro de la televisión. La presentadora planearía cerrar su ciclo en 'Arriba mi gente'.

Revelan el futuro de Maju Mantilla en la TV | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok

Maju Mantilla vuelve a ser tendencia luego de que surgieran fuertes rumores sobre su posible retiro de la televisión. Todo apunta a que la presentadora cerraría su ciclo en ‘Arriba mi gente’ este 2025 para iniciar un año sabático. La modelo se enfocaría en proyectos puntuales y en cuidar su imagen pública de la mano de asesores estratégicos.

Maju Mantilla se alejaría de la TV en 2026 y ya tendría asesora de imagen para su retiro

El futuro de Maju Mantilla en la televisión vuelve a estar en la mira tras la reciente revelación de Christian Bayro en su programa ‘Chimi Churri’. El conductor aseguró que la exreina de belleza podría dar un paso al costado y ponerle pausa a su presencia en la pantalla chica desde el próximo año, ya que su contrato con 'Arriba mi gente' culminaría en 2025.

“Noticia de último minuto: me acaban de confirmar que Maju Mantilla no va más para el 2026. Va a terminar sus contratos este 2025”, dijo Bayro en un video difundido en TikTok. Además, señaló que las marcas con las que trabaja la conductora le habrían recomendado reducir su exposición mediática.

“Uno de los representantes le ha dicho a Maju: ‘Te queremos alejada de la farándula, tómate tu año sabático, reordena tu vida, te queremos lejos de la televisión’”, afirmó. De acuerdo con esta versión, Mantilla continuaría colaborando únicamente en campañas publicitarias y eventos puntuales, pero dejaría la rutina diaria de la conducción en vivo.

La noticia no quedó allí. Bayro también reveló que Laura Huarcayo estaría apoyando a Maju en temas de imagen y proyección profesional. “¿Saben quién es la asesora de Maju? Nada menos que Laura Huarcayo. Le está dando los tips para una buena separación de bienes”, comentó. Esta asesoría sería parte de la estrategia para manejar de forma ordenada su vida personal y profesional.

Aunque ninguna de las involucradas ha confirmado esta información, el rumor alimenta las especulaciones de un retiro temporal que buscaría proteger la reputación de la conductora y fortalecer su relación con las marcas.

Magaly Medina arremete contra Christian Rodríguez por su silencio en medio de rumores con Maju Mantilla

La reciente controversia que involucra a Maju Mantilla sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En su programa, Magaly Medina cuestionó duramente la ausencia pública del productor Christian Rodríguez Portugal, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre las especulaciones que lo vinculan con la exreina de belleza.

La conductora resaltó que es Maju quien ha enfrentado sola las cámaras y los comentarios, mientras que el productor ha optado por guardar silencio. Para la popular ‘Urraca’, esta falta de apoyo no hace más que avivar las sospechas sobre la relación entre ambos.

“Está escondidito, calladito, cuando la única que da la cara es Maju Mantilla. Qué feo que cuando pasan ese tipo de cosas, la persona en que tú alguna vez confiaste, no te dé el debido respaldo”, señaló en su programa.