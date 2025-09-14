Wapa.pe
Karla Tarazona reacciona al ser advertida por médium sobre Christian Domínguez: "Va a venir una tentación"

Christian Domínguez podría enfrentar nueva polémica tras la revelación de la médium, quien advirtió sobre una tentación que podría afectar su relación con Karla Tarazona.

    Karla Tarazona reacciona al ser advertida por médium sobre Christian Domínguez: "Va a venir una tentación"
    Karla Tarazona se sorprende al escuchar advertencia sobre Christian Domínguez | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Karla Tarazona reacciona al ser advertida por médium sobre Christian Domínguez: "Va a venir una tentación"

    ¿Christian Domínguez enfrentará un nuevo escándalo? Durante la última emisión de ‘Préndete’, el set se llenó de tensión cuando la médium internacional Mathy lanzó una impactante revelación sobre el futuro del cantante. Según la especialista, una nueva tentación se cruzará en su camino, algo que podría poner en aprietos su relación con Karla Tarazona. La reacción de la conductora no tardó en llegar: su expresión cambió de inmediato y miró a su pareja con evidente seriedad.

    Médium advierte a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez

    Durante la transmisión del programa de Panamericana Televisión, Mathy explicó que ve un vínculo amoroso sólido entre Karla Tarazona y Christian que podría durar más de tres años, aunque no estará exento de desafíos.

    "Va a venir una tentación, pero recuerda que ella es muy bonita. También va a haber alguien que va a estar detrás de ella, la verdad vas a llegar a sentir celos. Pero son buenos los celos, mientras no sean exceso. Si te checas, hay posibilidad que el próximo año salgas embarazada", comentó la médium, mientras el cumbiambero solo atinaba a sonreír y halagar a su pareja.

    El ambiente se relajó cuando la conversación giró hacia la posibilidad de agrandar la familia. "Prepárate para ser mamá si quieres. Tu genética tira para niños, pero la ciencia te puede ayudar. Si ustedes tienen una niña o un niño, ya nadie los separa. No lo digo por tener un hijo sino que esa criatura que está por venir, va a ser tan llena de luz, que va a ser un lazo que los va a unir", aseguró la vidente, dejando entrever un futuro esperanzador para la pareja.

    Karla Tarazona confiesa su mayor ilusión y temor al pensar en un nuevo embarazo

    La conductora de Préndete, Karla Tarazona, sorprendió a su audiencia al revelar que sueña con volver a ser mamá, esta vez de una niña junto a Christian Domínguez. Aunque su deseo es claro, la presentadora admitió que todavía no da el paso definitivo por un motivo muy particular: teme volver a tener un varón.

    Durante la transmisión en vivo, Karla compartió que la idea de convertirse en madre por cuarta vez sigue rondando en su mente. "Sí, quiero tener otro bebé (es mamá de tres varones), pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella", confesó entre risas, sin revelar el nombre que ha elegido para su futura hija.

    Sin embargo, la presentadora también fue muy honesta sobre lo que implica tomar esta decisión a los 42 años. "Ya tengo 42 años, sí podría (tener una bebé), pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me ‘rompo el lomo’ trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto. Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino (su hijo menor) tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse", explicó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona reacciona al ser advertida por médium sobre Christian Domínguez: "Va a venir una tentación"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

