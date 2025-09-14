Ale Seijas, vocalista de Son del Duke , revela que fue madre a los 16 años y comparte su conmovedora experiencia durante un en vivo en TikTok.

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, sorprendió a sus seguidores al revelar un aspecto muy íntimo de su vida. La joven cantante contó que se convirtió en madre cuando tenía apenas 16 años y que su hija está próxima a cumplir tres años. Esta confesión ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde sus fans celebran su valentía. Hoy, la artista asegura que está enfocada en su carrera musical y en darle lo mejor a su pequeña.

Ale Seijas revela que fue madre a los 16 años y conmueve con su historia

La cantante de Son del Duke, Ale Seijas, decidió abrir su corazón y hablar por primera vez de uno de los capítulos más importantes de su vida: su maternidad. En un en vivo en TikTok, la joven intérprete sorprendió al confesar que fue madre a los 16 años y que su pequeña está a punto de cumplir tres años.

“Sí tengo una bebé, va a cumplir tres años, estoy soltera. Actualmente vivo con mi mamá, mi hermano y mi bebé. Salí embarazada casi a los 16, mi mamá cuida a la bebé, yo voy a verla siempre cada vez que no hay nada”, reveló con sinceridad, dejando en claro que su familia ha sido su mayor apoyo.

Aunque Ale suele mantener su vida personal lejos de los reflectores, esta vez se animó a contar cómo afrontó su embarazo en plena adolescencia. “Yo no tengo por qué volver con nadie, estoy bien así. Yo antes de salir embarazada era muy flaquita, pero tenía una cinturita. De ahí, cuando empezó a crecer la barriga, se me ancharon las caderas, subí hasta 62. Tengo una bebé nada más. Yo no suelo contar mi vida privada, ustedes me conocen por mi trabajo”, añadió.

Hoy, la cantante asegura que está enfocada en su carrera musical y en construir un futuro sólido para su hija, a quien su familia cuida mientras ella cumple con sus presentaciones. Su testimonio se ha llenado de comentarios de apoyo de sus seguidores, que celebran su valentía para compartir este lado de su historia.

¿Quién es Ale Seijas, la nueva figura de Son del Duke?

Ale Seijas es una joven de 19 años originaria de Lurín que ha convertido su amor por la música en una carrera en ascenso. Su talento se manifestó a los 6 años, cuando comenzó a cantar impulsada por el apoyo incondicional de su madre. Con el tiempo, fue integrando diferentes orquestas de cumbia y ganando experiencia en los escenarios.

Uno de sus pasos más importantes fue su ingreso a La Bella Luz, agrupación en la que permaneció durante cuatro meses antes de tomar la decisión de salir en agosto de 2024 por “motivos forzados”. A través de sus redes sociales agradeció el cariño de sus seguidores, dejando abierta la puerta a nuevos proyectos.