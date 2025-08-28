Tras el lío que protagonizó Gisela Valcárcel , Karla Tarazona hizo una pantomima del ‘escándalo’ al empezar ‘Préndete’ a la entrada de canal y le ‘prohibieron’ el ingreso. ¿Cómo reaccionó Christian Domínguez?

La conductora de "Préndete" vivió un inesperado momento en vivo, luego de que recreara lo sucedido con la ‘Señito’ en América Televisión. Christian Domínguez no dudó en sumarse con una singular reacción.

Karla Tarazona se queda en la puerta de Panamericana

Karla Tarazona sorprendió al público cuando, al iniciar Préndete este miércoles 27 de agosto, simuló ser impedida de ingresar al canal, una clara parodia de lo ocurrido días atrás con Gisela Valcárcel.

Con micrófono en mano, la conductora elevó la voz para pedir explicaciones al personal de seguridad: “Escúchame, ¿podría decirme alguien por qué no me dejan entrar? ¿Ahora sí puedes abrir la puerta?”, reclamó entre risas.

El guardia, que formaba parte de la broma, mantuvo su negativa, mientras los presentes disfrutaban del sketch que buscaba reflejar lo ocurrido con la productora de GV Producciones.

Christian Domínguez y su inesperada reacción en vivo

El momento alcanzó su punto más alto cuando Christian Domínguez bajó hasta la entrada y decidió “defender” a su pareja. En lugar de mediar con calma, el cantante se lanzó sobre el guardia en tono humorístico, arrastrándolo hasta un mueble del set.

“Domínguez, por Dios. Dios mío santo, por favor, llamen a gerencia”, exclamó Karla Tarazona, mientras reía por la parodia.

La escena buscó recordar cómo ella misma criticó con dureza a Gisela Valcárcel cuando denunció que no la dejaron ingresar a América Televisión.

“La vida da vueltas”: Karla Tarazona recuerda episodio con Gisela

Días antes, Karla Tarazona ya había lanzado un dardo contra Gisela Valcárcel al señalar que no era la primera vez que alguien vivía un momento así en televisión.

“Puede ser la figura más grande, pero todo lo que se hace aquí, se paga aquí. Si no, preguntémosles a todas las personas, incluida yo, que en algún momento no hemos entrado al canal porque cierta persona no quiso”, comentó la conductora.