Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sin Ethel y con set vacío: estos fueron los primeros segundos del retorno de ‘América hoy’ , aunque se anunció su salida del aire

Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal

Tras el lío que protagonizó Gisela Valcárcel, Karla Tarazona hizo una pantomima del ‘escándalo’ al empezar ‘Préndete’ a la entrada de canal y le ‘prohibieron’ el ingreso. ¿Cómo reaccionó Christian Domínguez?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal
    Karla Tarazona parodia escena protagonizada por Gisela. | Composición Wapa.
    Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal

    La conductora de "Préndete" vivió un inesperado momento en vivo, luego de que recreara lo sucedido con la ‘Señito’ en América Televisión. Christian Domínguez no dudó en sumarse con una singular reacción.

    Karla Tarazona se queda en la puerta de Panamericana

    Karla Tarazona sorprendió al público cuando, al iniciar Préndete este miércoles 27 de agosto, simuló ser impedida de ingresar al canal, una clara parodia de lo ocurrido días atrás con Gisela Valcárcel.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"

    Con micrófono en mano, la conductora elevó la voz para pedir explicaciones al personal de seguridad: “Escúchame, ¿podría decirme alguien por qué no me dejan entrar? ¿Ahora sí puedes abrir la puerta?”, reclamó entre risas.

    El guardia, que formaba parte de la broma, mantuvo su negativa, mientras los presentes disfrutaban del sketch que buscaba reflejar lo ocurrido con la productora de GV Producciones.

    Christian Domínguez y su inesperada reacción en vivo

    El momento alcanzó su punto más alto cuando Christian Domínguez bajó hasta la entrada y decidió “defender” a su pareja. En lugar de mediar con calma, el cantante se lanzó sobre el guardia en tono humorístico, arrastrándolo hasta un mueble del set.

    “Domínguez, por Dios. Dios mío santo, por favor, llamen a gerencia”, exclamó Karla Tarazona, mientras reía por la parodia.

    La escena buscó recordar cómo ella misma criticó con dureza a Gisela Valcárcel cuando denunció que no la dejaron ingresar a América Televisión.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla por insinuar ‘química’ con Fernando Díaz: “No sabía que él era casado”

    “La vida da vueltas”: Karla Tarazona recuerda episodio con Gisela

    Días antes, Karla Tarazona ya había lanzado un dardo contra Gisela Valcárcel al señalar que no era la primera vez que alguien vivía un momento así en televisión.

    “Puede ser la figura más grande, pero todo lo que se hace aquí, se paga aquí. Si no, preguntémosles a todas las personas, incluida yo, que en algún momento no hemos entrado al canal porque cierta persona no quiso”, comentó la conductora.

    Finalmente, sentenció con ironía: “La ley de la vida, el mundo da vueltas”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla por insinuar ‘química’ con Fernando Díaz: “No sabía que él era casado”

    Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"

    Estreno de ‘Mostritos y Pirañas’, nuevo programa digita de Gisela, sorprendió con récord de audiencia: “La gente ni nos conoce”

    Lo más vistos en Farándula

    Edison Flores revela que la separación con Ana Siucho le ‘quitó su tranquilidad’

    ¿Ethel Pozo queda FUERA de 'América Hoy'? Janet Barboza lo cuenta TODO

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Paolo Guerrero enfrenta a su suegra y Ana Paula Consorte interfiere en acalorado cruce: "Ella es igualita a ti"

    Daniela Cilloniz INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    INDIANA TRAVEL PERU

    Full Day Paracas - Huacachina Transporte + guía + Desayuno + bodega + Show y más

    PRECIO

    S/ 78.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;