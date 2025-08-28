Karla Tarazona y Christian Domínguez mostraron visiones contrarias mientras debatían en vivo sobre la polémica desatada tras la denuncia de Valcárcel , quien aseguró haber enfrentado restricciones en el canal, frente a la versión opuesta que difundió América TV respecto a su ingreso.

La tensión se apoderó del set cuando Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron un fuerte intercambio de opiniones sobre el reciente enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y América Televisión. Mientras el cantante salió en defensa de la “Señito”, su expareja no dudó en cuestionar su postura con comentarios directos.

Karla Tarazona ironiza sobre el caso de Gisela Valcárcel

El conflicto se originó luego de que Gisela Valcárcel asegurara que le cerraron las puertas de América Televisión, mientras que el canal lo desmintió a través de un comunicado oficial. En ese contexto, Karla Tarazona lanzó un comentario contundente:

“Según versiones de gente que chambea en América Televisión, ella sí habría ingresado al set. Y cuando le dijeron que no podía promocionar su pódcast, que sale a la misma hora que el programa América Hoy, es cuando desató su furia, se fue a la calle, comenzó a decir que no la habían dejado entrar”, señaló la conductora, con evidente escepticismo.

La férrea defensa de Christian Domínguez a Gisela

Frente a los cuestionamientos de Karla, Christian Domínguez decidió marcar distancia de su opinión y mostrar respaldo hacia la productora de GV Producciones.

“Yo no le veo el asunto, yo no veo el problema”, expresó el cumbiambero, dejando en claro que, para él, Valcárcel tenía derecho a estar en el canal.

Incluso, explicó cuál sería el único escenario en el que consideraría cuestionable su actitud: “¿Sabes en qué momento yo pensaría que sí, no podía hacerlo? Si ella fuera conductora de América Hoy y ella graba un pódcast y sale a la misma hora también como conductora, sí. Oye, está mal porque por más que sea digital, no puedes estar tú en vivo y grabado”.

Tarazona lo encara en vivo

El debate no terminó allí. Karla Tarazona, visiblemente fastidiada por la insistencia de Domínguez, lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “¿Puedes dejar de franealear? Igual no te va a llamar, porque ya no va a hacer baile”.

Para la conductora, el tema no se trataba de defender a Gisela, sino de entender que cada empresa tiene sus propias políticas. “Cada canal tiene su política. Si a él no le gusta, no le gusta, pues su empresa. Yo soy dueño de una empresa, a mí no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta”, sentenció.