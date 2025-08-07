¿La recuerdas? En la década pasada, Katty García ocupaba los titulares de espectáculos por sus constantes peleas con Shirley Arica y diferentes personajes de la farándula.

Katty García: El cambio de VIDA EXTREMO tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU. | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¡Cambio radical! La modelo Katty García, recordada por ser uno de los personajes más llamativas de la televisión peruana, dejó atrás los realities, los escándalos y las cámaras para construir una nueva vida desde cero. En su época mediática, fue modelo, bailarina y protagonista de los realitys más vistos como Bienvenida la tarde, Combate y Esto es guerra. Además, sus sonados amoríos con el cantante de cumbia Lucho Cuellar y Jesús Rabanal la mantuvieron constantemente en el ojo público.

Katty García: se alejó de la televisión y del país

Pero en 2016, todo cambió. Katty decidió dar un giro completo y alejarse de la farándula. Se mudó a Estados Unidos, donde formó una familia, se convirtió en madre y contrajo matrimonio con la empresaria de nacionalidad peruana Karim Vidal. Desde entonces, su vida dio un giro radical hacia la tranquilidad y el emprendimiento: “Siempre he sido bien chamba”

En una antigua entrevista con Trome, la exintegrante de Alma Bella habló sobre los retos que enfrentó al comenzar de nuevo en un país extranjero. “Hace dos años hice una empresa de limpieza. Yo siempre he sido bien chamba, nada me avergüenza porque empecé vendiendo cebiche”, reveló, orgullosa de sus raíces y su esfuerzo constante.

El proceso no fue sencillo. Katty no dominaba el inglés y le tocó reinventarse por completo, pero su determinación fue más fuerte. “No fue fácil. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando. Decidí emprender y tener una familia”, contó con sinceridad.

Su motor: su familia

Hoy, Katty García disfruta de una vida alejada de los reflectores y cercana a lo que más valora: su hogar. Junto a su esposa Karim Vidal y su pequeño hijo, vive una vida estable y enfocada en su empresa de limpieza, un logro que celebra con orgullo. “Tuve suerte, pero también la busqué. Ahora estoy disfrutando de mi hijo y mi familia”, aseguró.