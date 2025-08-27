Gisela Valcárcel intenta aclarar su versión sobre el ingreso a América Televisión. La polémica comenzó tras las acusaciones de Magaly Medina sobre su veracidad.

Gisela Valcárcel vuelve a estar en el ojo público tras aclarar su comentada versión sobre el ingreso a América Televisión. La conductora desató debate luego de que Magaly Medina la señalara de mentir sobre este episodio. Consciente de la polémica, la popular ‘Señito’ utilizó sus redes sociales para explicar qué ocurrió realmente y por qué no pudo acceder al set de ‘América Hoy’.

Gisela Valcárcel se justifica tras confusión sobre América TV

Gisela Valcárcel volvió a encender la polémica luego de aclarar sus recientes declaraciones sobre el ingreso a América Televisión. La conductora fue cuestionada después de que Magaly Medina asegurara que mintió al decir que no le permitieron entrar al canal.

La exfigura de televisión y dueña de GV Producciones utilizó su cuenta de Instagram para aclarar lo ocurrido, explicando que sí tuvo acceso a las instalaciones de la televisora, pero que no pudo ingresar al set del programa “América Hoy”, donde había sido invitada.

"Decidieron que ellos no podían dejarme entrar al programa al que fui invitada. Se dieron las imágenes de seguridad en la cual se me ve entrando a América Televisión y ¿quién había dicho que no entré? Que no entré es al programa, es más, en mi cuenta lo dije, quizá no me expresé bien cuando dije que no me dejaron entrar al canal, debí decir: 'No me dejan entrar al programa'", comentó en su Instagram.

Con un tono firme, la popular ‘Señito’ reconoció que la emoción del momento la llevó a expresarse mal durante una transmisión en vivo.

"Yo estaba en ese momento con la emoción contrariada, cualquiera que haga un vivo sabe que puede cometer este error, a mí me vio mucha gente ingresando al canal, tengo mucho más que contarles y tengo pruebas, esta vez no me quedaré callada. A veces he pensado que es mejor callar y lo hago en muchísimas circunstancias, pero esta vez no, porque se me hace ver como una mentirosa", sentenció.

Las palabras de Gisela Valcárcel han generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues algunos usuarios consideran que busca limpiar su imagen tras la crítica de Magaly Medina.

Magaly Medina muestra pruebas que contradicen versión de Gisela Valcárcel sobre América TV

La reciente controversia entre Gisela Valcárcel y América Televisión llegó hasta el set de 'Magaly TV, La Firme'. La periodista no dudó en pronunciarse tras las declaraciones de la popular ‘Señito’, quien había denunciado en redes sociales que no le permitieron ingresar al canal donde trabajó por años.

Magaly inició su programa del 26 de agosto con un tono solemne y sorprendió al revelar que, en un primer momento, incluso pensó aparecer vestida de luto como muestra de apoyo a su eterna rival televisiva.

“Me indigné al ver a una Gisela diciendo que le habían tirado la puerta en la cara, que la habían dejado en la calle. Lo vi como una humillación terrible”, comentó.

Sin embargo, conforme avanzaban los comunicados del canal y las aclaraciones de la propia Valcárcel, Medina notó que algo no encajaba en el relato. Por ello, su equipo inició una investigación que terminó con la difusión de imágenes exclusivas que, según la conductora, desmienten por completo la denuncia inicial.

“Gisela nos engañó. Salió en vivo victimizándose para generar una ola de solidaridad, pero nosotros tenemos fotos y videos que prueban que sí ingresó al canal y estuvo en el set de su programa”, sentenció Medina.

La ‘Urraca’ recordó que, días antes, América TV ya había promocionado la presencia de Valcárcel en sus instalaciones, tanto por el lanzamiento de un proyecto digital como por su línea de ropa. Para ella, este detalle demuestra que existían acuerdos previos y que la versión de la animadora no sería cierta.