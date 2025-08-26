Paolo Guerrero enfrenta a su suegra y Ana Paula Consorte interfiere en acalorado cruce: "Ella es igualita a ti"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Paolo Guerrero vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su desempeño en la cancha. El delantero peruano protagonizó un inesperado cruce con la madre de Ana Paula Consorte en redes sociales. El intercambio generó sorpresa entre los seguidores y la propia bailarina brasileña tuvo que intervenir para calmar la situación.
Paolo Guerrero y la madre de Ana Paula Consorte en cruce de comentarios que sorprendió a todos
El futbolista Paolo Guerrero volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras protagonizar un intercambio público con Doña Rose, madre de Ana Paula Consorte. Todo inició a partir de un comentario que el capitán de la selección dejó en una publicación de la bailarina brasileña, lo que desencadenó una inesperada reacción de su suegra.
En la fotografía, Ana Paula aparece entrenando con un conjunto negro ajustado. Ante ello, Guerrero escribió: “No hay necesidad de mostrar ¿verdad? ¿a quién le pertenece todo esto?”. La observación no pasó desapercibida y generó la respuesta inmediata de Doña Rose: “Paolo, quien lo hizo fui yo, así que me pertenece”.
Lejos de dejar ahí la conversación, el delantero replicó con ironía: “Bueno, eso es verdad señora Rose, o sea que ella es igualita a ti en todo ¿verdad?”. Estas palabras encendieron aún más el debate, sumando reacciones de usuarios que seguían atentos cada mensaje.
Finalmente, fue la propia Ana Paula quien buscó frenar la tensión con un comentario conciliador: “Quien ve cree que me hizo así, no ven que me mato haciendo ejercicio”. Más adelante, también dedicó unas palabras cariñosas a Guerrero: “Ya sabes. Te quiero bombón”.
Paolo Guerrero sorprende con tierna dedicatoria a Ana Paula Consorte en su cumpleaños
El capitán de la selección peruana dejó de lado su conocida discreción y decidió mostrar su faceta más romántica en redes sociales. Con motivo del cumpleaños de Ana Paula Consorte, madre de sus dos hijos, Paolo Guerrero compartió un mensaje cargado de amor y buenos deseos.
“Feliz cumpleaños mi amor, que Dios siga dándote muchos años de vida, mucha salud, paz y mucho amor. Te amo mucho Ana Paula Consorte”, expresó el futbolista junto a una fotografía en la que aparece acompañado de la modelo brasileña.
La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la unión de la pareja y enviaron felicitaciones por esta especial fecha.