Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en 'América Hoy'; conductora sorprende con su reacción

Paolo Guerrero es CAPTADO viendo fotos en bikini de modelo que NO es su novia Ana Paula Consorte

Paolo Guerrero vuelve a generar polémica en Instagram tras compartir una foto en bikini de una influencer, hecho expuesto por el tiktoker Ric La Torre.

    Paolo Guerrero es CAPTADO viendo fotos en bikini de modelo que NO es su novia Ana Paula Consorte
    Paolo Guerrero ampay | Composición Wapa | Instagram
    Paolo Guerrero es CAPTADO viendo fotos en bikini de modelo que NO es su novia Ana Paula Consorte

    A pocas semanas del cumpleaños de Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero vuelve a estar en el foco mediático. El futbolista fue señalado en redes tras compartir en su Instagram una sugerente foto de la modelo e influencer Angelina Lilienne, lo que provocó reacciones entre sus seguidores.

    El tiktoker Ric La Torre fue quien detectó y expuso el hecho, mostrando que Guerrero había republicado una imagen en la que la joven posaba en bikini blanco junto al mar. La publicación original, hecha tres semanas antes, llevaba como leyenda la frase: “Sonido del mar en mis oídos”.

    LEER MÁS: Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: "Solo un familiar lo superaría"

    El error de Paolo Guerrero en Instagram

    Ric La Torre indicó que el futbolista tuvo un error al compartir nuevamente un contenido en la parte pública de su cuenta de Instagram, lo que permitió que miles de personas pudieran ver la interacción. El tiktoker comentó: “Alguien dígale a Paolo que se le fue el dedo dándole repost a esta chica jeje”.

    Poco después del incidente, Paolo Guerrero borró el repost, aunque no con la rapidez suficiente para evitar que se tomaran capturas de pantalla que ahora circulan en redes sociales. Este suceso ocurre tras la polémica celebración de cumpleaños de Ana Paula Consorte.

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina conmueve con su reacción tras las desgarradoras confesiones de Suheyn Cipriani en EVDLV

    ¿Quién es Angelina Lilienne?

    Angelina Lilienne es una influencer enfocada en moda, belleza y lifestyle, que cuenta con más de 804 mil seguidores en Instagram. Su contenido incluye fotos profesionales, consejos de maquillaje y relatos de viajes a lugares como Nueva York, Miami y Ciudad del Cabo.

    Su creciente popularidad ha llamado la atención de celebridades como Sheyla Rojas y Mayra Goñi, quienes también la siguen en redes sociales. Conocida por su estilo sofisticado y cosmopolita, Lilienne ha logrado formar una comunidad digital muy comprometida y fiel.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paolo Guerrero es CAPTADO viendo fotos en bikini de modelo que NO es su novia Ana Paula Consorte
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;