Gisela Valcárcel anunció sorpresivamente el final del programa ‘América Hoy’ a través de redes sociales, generando conmoción entre sus seguidores y el equipo del magazine.

    Gisela Valcárcel sorprendió a miles de televidentes al revelar el abrupto final del programa ‘América Hoy’. La popular figura de la televisión utilizó sus redes sociales para confirmar la decisión que deja sin aire al magazine matutino. El anuncio generó un gran revuelo entre los seguidores del espacio conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza.

    Gisela Valcárcel saca del aire a ‘América Hoy’

    A través de una transmisión en vivo, Gisela Valcárcel sorprendió al anunciar que el programa ‘América Hoy’ llegó a su final. La exconductora conocida como la ‘Señito’ se conectó a través de TikTok y comentó que, luego de que presuntamente no le permitieran la entrada al canal, el magazine conducido por su hija Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza llegaba a su final.

    “Este equipo de ‘América Hoy’ terminó”, comentó con evidente molestia. En conversación con el equipo la productora de GV Producciones, se confirmó lo siguiente: “Gisela ha dicho que el programa deja de salir por América TV y sus abogados van a ver el tema”, se respondió explicando que el programa no saldría más al aire en el canal y que la dueña de GV Producciones estaría viendo el tema con sus abogados.

    Gisela Valcárcel aparecería en 'América Hoy'

    A través de su cuenta de Instagram, la productora y empresaria había anunciado su visita al magazine este martes 26 de agosto. "Martes 26 a las 9:30 a.m. por 'América Hoy'. Gisela Valcárcel en vivo", se lee en el video.

    La última emisión de ‘América Hoy’ sorprendió a los televidentes con una inusual ausencia: Ethel Pozo no estuvo presente al inicio del programa. En su lugar, la conducción recayó en Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, pocos minutos después, ninguno de los presentadores apareció en pantalla y el espacio fue cubierto únicamente con notas de espectáculos.

    Ante lo ocurrido, América Televisión informó que en breve emitirá un comunicado oficial para detallar lo sucedido en relación con Ethel Pozo, Gisela Valcárcel y las tensiones que rodean al magazine matutino.

    ;