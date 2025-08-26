Maju Mantilla rompe el silencio tras su separación de Gustavo Salcedo. La conductora exige respeto y aclara que no permitirá especulaciones sobre su vida personal.

Tras la confirmación del fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo, Maju Mantilla reapareció ante las cámaras y fue consultada sobre su sorpresiva ruptura. La conductora adoptó una actitud contundente al responder sobre el tema y dejó claro que no permitirá especulaciones en torno a su vida personal. Con ello, envió un mensaje directo haciendo un pedido especial.

Maju Mantilla hace duro pedido tras su ruptura con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla volvió a enfrentar las cámaras tras ser consultada por el equipo de ‘Amor y Fuego’ sobre las palabras de Gustavo Salcedo, luego de que ambos confirmaran el fin de su matrimonio. La ex Miss Mundo se mostró firme al recalcar que no permitirá que su vida privada se convierta en tema de especulación.

“Hoy (25 de agosto) hablé del tema en el programa y dije que no iba a hablar, entonces, quiero que respeten esto y agradezco la preocupación, espero que respeten mi decisión”, señaló la conductora. Con un tono tajante, dejó claro que no dará más declaraciones sobre su ruptura. “No quiero hablar más sobre el tema”, insistió ante la insistencia de los reporteros.

La exreina de belleza también fue consultada por la postura que tomó Salcedo, quien recientemente pidió respeto tras el comunicado en el que confirmaron su separación. Sobre ello, Mantilla fue enfática: “Lo que deseo es que no se siga especulando, no voy a hablar del tema, respeto en general para todos, para él, para mi familia”.

De esta manera, Maju extendió su solicitud no solo hacia su propia persona, sino también hacia su expareja y su entorno cercano, marcando distancia definitiva con las polémicas que rodean su vida sentimental.

Gustavo Salcedo rompe su silencio y aclara rumores sobre su separación

Gustavo Salcedo se pronunció públicamente tras confirmar el final de su matrimonio con Maju Mantilla, noticia que sorprendió a sus seguidores y desató múltiples comentarios en redes sociales. Ante la ola de rumores, el empresario decidió fijar postura y aclarar ciertos puntos en diálogo con Amor y Fuego.

“Les pido que no creen historias donde no existen”, expresó de manera contundente, descartando de inmediato las versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad como causa de la separación. “Lo que está muy mal es que hablen ustedes de infidelidad. Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”, subrayó.

Salcedo también resaltó que su manera de afrontar la situación está marcada por los valores familiares que aprendió en casa: “Yo soy un padre de familia, tengo tres hermanas mujeres. He visto cómo mi papá ha tratado a mi mamá”.