Maju Mantilla ACLARÓ rumores de INFIDELIDAD luego de su separación con Gustavo Salcedo: "Que se dejen de..."

Maju Mantilla reapareció en la conducción de "Arriba mi Gente" y no dudó en enfrentar las especulaciones sobre su vida privada, dejando un mensaje firme y directo frente a las cámaras.

Maju Mantilla descarta versiones sobre una supuesta infidelidad

Este lunes 25 de agosto, Maju Mantilla volvió al set de Latina con una sonrisa y energía positiva pese al difícil momento personal que atraviesa tras la separación anunciada por Gustavo Salcedo. Durante la transmisión, la conductora tomó unos minutos para expresar cómo se siente y para aclarar lo que circula en redes.

"Yo quiero aprovechar este momento para saludarlos, pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados, para mi familia y para mí. Esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre, yo voy a resolver y afrontar mis problemas de forma privada, sin exponerlos", dijo con firmeza la exreina de belleza.

Respecto a los comentarios que la vinculaban con un colega de trabajo, la modelo fue clara en su rechazo: "Les pido por favor que se dejen de suposiciones, de especulaciones, de juicios erróneos porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer. Voy a agradecerles por su cariño, pero sobre todo por su comprensión", expresó la conductora.

El comunicado de Gustavo Salcedo que confirmó el fin del matrimonio

La declaración de Maju llega días después de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, sorprendiera a todos con un comunicado publicado en Instagram. En el mensaje, el empresario confirmó la ruptura definitiva tras más de una década juntos y dos hijos en común.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas", compartió el exdeportista.

Una etapa de cambios y nuevos comienzos