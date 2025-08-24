Daniela Cilloniz echó a Maju Mantilla y Fernando Díaz sobre una posible relación, desatando sorpresa en la farándula. Ricardo Rondón salió en defensa de ambos y calificó el comentario como “ruin”.

La reciente separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha abierto la puerta a todo tipo de comentarios en la farándula peruana. En medio de esa tormenta mediática, la periodista Daniela Cilloniz sorprendió al lanzar una polémica hipótesis que vinculó sentimentalmente a la conductora con su compañero de trabajo, Fernando Díaz.

Daniela Cilloniz insinúa química entre Maju Mantilla y Fernando Díaz

Durante la transmisión de su programa digital Olla a Presión, la comunicadora no dudó en compartir lo que, según ella, percibe entre ambos conductores.

“Maju y Fernando Díaz, su compañero de trabajo, no sé por qué siento que hay una química ahí. Hay una química ahí con Maju y Fernando Díaz que podría darse en algún momento como una relación. No sé por qué me hace ruido y siento que Maju y Fernando Díaz algo tienen. Y si estás mal con tu marido y todos los días trabajas con alguien…”, expresó Daniela Cilloniz frente a sus colegas.

El comentario generó sorpresa inmediata en el set, al punto que Christian Bayro preguntó si Fernando Díaz estaba casado. Ante la afirmación, Cilloniz aclaró que podía equivocarse, pero reiteró su sensación de que entre los presentadores existía algo más que una relación laboral.

Ricardo Rondón responde con firmeza a Daniela Cilloniz

Las especulaciones no pasaron desapercibidas para Ricardo Rondón, conductor de "Ponte en la Cola" y amigo cercano de Maju Mantilla. Desde su programa, no dudó en salir en defensa tanto de ella como de Fernando Díaz.



“Para afirmar algo tienes que probarlo y esto es absolutamente ruin, bajo. Ojalá tengan la decencia de rectificarse porque están desprestigiando la honorabilidad de Fernando Díaz, que es un hombre de familia, que no tiene nada con Maju Mantilla, quien está pasando por un mal momento”, manifestó indignado.