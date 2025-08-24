Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Daniela Cillonez INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

Daniela Cilloniz echó a Maju Mantilla y Fernando Díaz sobre una posible relación, desatando sorpresa en la farándula. Ricardo Rondón salió en defensa de ambos y calificó el comentario como “ruin”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Daniela Cillonez INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"
    Daniela Cilloniz insua que Maju Mantilla y su compañero Fernando Díaz tendrían una relación. | Composición Wapa.
    Daniela Cillonez INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    La reciente separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha abierto la puerta a todo tipo de comentarios en la farándula peruana. En medio de esa tormenta mediática, la periodista Daniela Cilloniz sorprendió al lanzar una polémica hipótesis que vinculó sentimentalmente a la conductora con su compañero de trabajo, Fernando Díaz.

    Daniela Cilloniz insinúa química entre Maju Mantilla y Fernando Díaz

    Durante la transmisión de su programa digital Olla a Presión, la comunicadora no dudó en compartir lo que, según ella, percibe entre ambos conductores.
    “Maju y Fernando Díaz, su compañero de trabajo, no sé por qué siento que hay una química ahí. Hay una química ahí con Maju y Fernando Díaz que podría darse en algún momento como una relación. No sé por qué me hace ruido y siento que Maju y Fernando Díaz algo tienen. Y si estás mal con tu marido y todos los días trabajas con alguien…”, expresó Daniela Cilloniz frente a sus colegas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Una hazaña! Hija de Richard Acuña confiesa cómo hizo posible que el cantante Beéle se presentara en su quinceañero

    El comentario generó sorpresa inmediata en el set, al punto que Christian Bayro preguntó si Fernando Díaz estaba casado. Ante la afirmación, Cilloniz aclaró que podía equivocarse, pero reiteró su sensación de que entre los presentadores existía algo más que una relación laboral.

    Ricardo Rondón responde con firmeza a Daniela Cilloniz

    Las especulaciones no pasaron desapercibidas para Ricardo Rondón, conductor de "Ponte en la Cola" y amigo cercano de Maju Mantilla. Desde su programa, no dudó en salir en defensa tanto de ella como de Fernando Díaz.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Greissy Ortega manda indirecta a Milena Zárate? Este es potente mensaje que compartió

    “Para afirmar algo tienes que probarlo y esto es absolutamente ruin, bajo. Ojalá tengan la decencia de rectificarse porque están desprestigiando la honorabilidad de Fernando Díaz, que es un hombre de familia, que no tiene nada con Maju Mantilla, quien está pasando por un mal momento”, manifestó indignado.

    Con estas palabras, Rondón dejó en claro que los rumores carecen de fundamento y que solo contribuyen a enturbiar el difícil contexto que atraviesa la exreina de belleza tras la confirmación de su separación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Cillonez INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Daniela Cillonez INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Lo más vistos en Farándula

    Paco Bazán manda fuerte mensaje tras supuesto ampay de Susana Alvarado: “Un hombre de valor”

    Magaly Medina elogia la sólida relación de Ivana Yturbe y Beto Da Silva y resalta su madurez

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    ¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos

    Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora: "No sabía, no han hablado ni con los hijos"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;