La celebración de los 15 años de Rafaela Acuña se convirtió en uno de los eventos más comentados en Lima. La hija mayor de Richard Acuña sorprendió a todos sus invitados al tener como artista principal al cantante colombiano Beéle. En una transmisión en vivo, la joven confesó cómo logró hacer posible esta presentación especial.

La celebración de Rafaela Acuña, hija mayor del excongresista Richard Acuña, se convirtió en un verdadero acontecimiento social. La adolescente organizó una fiesta que terminó dando de qué hablar gracias a la presencia de Beéle, el artista colombiano que encendió la pista de baile con sus éxitos.

Según contó la propia Rafaela en una transmisión en vivo por TikTok, la elección del cantante fue iniciativa suya y se mantuvo como un secreto hasta el gran día. “Yo lo escogí, pero era sorpresa para los demás, obviamente. No le conté a nadie, pero empezamos a rumorear”, comentó entre risas.

La joven también explicó que la reprogramación de la fiesta levantó sospechas entre sus amigos. “Mi quince iba a ser el sábado 16 y de la nada lo moví al viernes 15, justo cuando Beéle iba a estar en Arequipa el 14. Entonces, ya se imaginaban algo”, reveló.

Beéle, intérprete de “Si te pillara” y “No tiene sentido”, se encontraba en Perú para presentarse en el Festival del Jardín de la Cerveza en Arequipa, y un día después sorprendió a todos con su show privado en Lima, haciendo de la noche de Rafaela un recuerdo inolvidable.

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija Rafaela en lujosa fiesta en Lima

El cumpleaños de Rafaela Acuña, hija mayor de Richard Acuña, se convirtió en un evento exclusivo que reunió a familiares, amigos íntimos y reconocidas figuras del espectáculo en el Club Árabe Palestino de Lima.

La joven deslumbró con un vestido de seda peruana elaborado por un atelier colombiano, el mismo responsable del traje de novia de Brunella Horna, esposa del excongresista. Cada rincón del lugar estuvo decorado con detalles diseñados especialmente para la ocasión, resaltando el estilo elegante de la celebración.

Richard Acuña, acompañado de Brunella y de su hijo menor Alessio, no dejó pasar la oportunidad de dedicar unas palabras durante la velada. “Gracias Brunella, también por ayudarnos a organizar este momento tan importante, a modo de esposa y de madre, porque esto ha sido un esfuerzo de familia”, expresó emocionado ante los presentes.

El millonario show de Beéle en el quinceañero de la hija de Richard Acuña

El fastuoso quinceañero de la hija mayor de Richard Acuña sigue dando de qué hablar, y esta vez el foco está puesto en el costo del espectáculo musical. La presencia del cantante colombiano Beéle en la celebración no pasó desapercibida y, según trascendió, su presentación habría tenido un precio que pocos podrían pagar.

De acuerdo con lo señalado por Yunko Dos Santos, empresario de eventos, en el programa Ponte en la cola, la tarifa del artista se encuentra en un rango bastante elevado. “(El precio por presentación) está entre los 135 mil y 155 mil dólares. 150 mil dólares es un aproximado de lo que estaría costando solo el artista”, precisó el especialista.

