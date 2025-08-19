Magaly Medina criticó el contraste entre el opulento evento y el contexto social de la región, sugiriendo que sería más solidario considerar la situación actual.

El fastuoso quinceañero de la hija de Richard Acuña ha generado gran polémica tras revelarse la millonaria suma que habría pagado para tener a Beéle en el escenario. El excongresista no escatimó en gastos para asegurar un show privado del cantante colombiano, en uno de los eventos más comentados del año. La celebración, realizada en Lima, combinó lujo, producción a gran escala y detalles exclusivos que no pasaron desapercibidos.

Richard Acuña habría pagado 250 mil dólares para traer a Beéle al quinceañero de su hija

El 18 de agosto, Magaly Medina abrió su programa con un tema que acaparó la atención: el segundo quinceañero de la familia Acuña. La conductora destacó la magnitud de la celebración al revelar la cifra que Richard Acuña habría desembolsado para que Beéle, uno de los artistas urbanos del momento, se presentara en vivo en el cumpleaños de su hija.

De acuerdo con fuentes del programa, traer al cantante colombiano para un show privado en Lima significó un pago cercano a los 250 mil dólares, es decir, un cuarto de millón solo por su participación en el escenario. La celebración tuvo lugar en el Club Árabe Palestino, un espacio transformado especialmente para la ocasión.

La cumpleañera contó con un equipo completo de estilistas, maquilladores y fotógrafos que la acompañaron en la preparación de su gran día. Su look central fue un vestido exclusivo de un atelier colombiano confeccionado en seda peruana, una pieza firmada por el mismo diseñador que creó el traje de Brunella Horna en su boda con Richard Acuña.

Según las estimaciones presentadas, el costo de la producción, entre infraestructura y contratación artística, rondaría 1 millón 250 mil soles, aunque no se descartó que la cifra final superara el millón y medio. “Aquí no estamos hablando de un cumpleaños cualquiera, estamos hablando de un derroche de lujo y de una producción hecha completamente a medida. Esto no es alquilar muebles o un salón, esto es crear un evento desde cero, y eso tiene un costo altísimo”, señaló el informe del programa.

De regreso al set, Magaly Medina dejó en claro su percepción sobre este despliegue. “Lo que queda claro es que los Acuña han convertido los quinceañeros en su nueva carta de presentación. Primero con Lunay y ahora con Beéle, que es hoy por hoy uno de los artistas más caros del género urbano. Esto no es para cualquiera, y solo alguien que tiene plata como cancha. Son las ligas mayores”, comentó con ironía.

Magaly Medina cuestiona lujoso quinceañero de hija de Richard Acuña en medio de violencia en Trujillo

El reciente quinceañero de la hija de Richard Acuña continúa en el ojo público, no solo por la fastuosa producción que incluyó buffet gourmet, carritos de golf y la esperada presentación del reguetonero Beéle, sino también por el contexto en el que se desarrolló.

Mientras Trujillo, ciudad bajo la gestión de César Acuña, enfrenta una ola de violencia y atentados que afectan a miles de familias, la celebración familiar habría superado el millón y medio de soles. Este contraste fue resaltado por Magaly Medina en su programa del 18 de agosto, donde puso en debate la diferencia entre el lujo mostrado y la crisis que atraviesa la región.

La conductora recalcó que la familia está en su derecho de organizar un evento de esa magnitud, pero remarcó que el gesto más solidario hubiera sido postergarlo, considerando el atentado registrado en la avenida Perú, en el norte del país.

“Estos dos quinceañeros, donde hay mucho despilfarro y un lujo extremo, se ven opacados por este atentado horrible que casi parece obra de terrucos, en una ciudad donde ha muerto tanta gente. Ellos, siendo políticos, creo que todo eso también tendría que haber sido considerado. ‘Estamos en duelo, porque es el gobernador, el abuelo de la libertad’”, comentó Medina.