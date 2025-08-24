Greissy Ortega regresa a El Valor de la Verdad para revelar su verdad sobre Ítalo Villaseca y lanza un mensaje que muchos creen va dirigido a Milena Zárate.

La modelo colombiana Greissy Ortega vuelve al sillón rojo de El Valor de la Verdad para hablar sin filtros sobre su pasado con Ítalo Villaseca, padre de sus hijos. En la promoción del programa, la exbailarina sorprendió al dejar entrever un mensaje dirigido a su hermana Milena Zárate.

Greissy Ortega se sincera sobre su motivación

A pocos días de la emisión, la también influencer compartió cómo vive el regreso al programa conducido por Beto Ortiz. “De verdad que me siento superansiosa, pero decidida como siempre. Así que acompáñenme en esta travesía. Tengo miedo”, confesó en une entrevista para Trome.

La colombiana aseguró que su motivación principal es su familia y que busca cerrar un ciclo que marcó su vida. “Mi familia. La verdad es que ya estoy más tranquila, estoy más sobria de poder contar ya la realidad y cerrar el libro por ya por última vez. (…) Yo lo hago por mis hijos, para que ellos también tengan una tranquilidad y que sepan que su mamá es muy fuerte”, explicó.

Como se recuerda, en el avance difundido, un reportero le preguntó si tenía un mensaje para su hermana Milena Zárate. Ortega respondió con seguridad: “No les puedo decir nada a ellos, pero solamente yo creo en mí, y yo sé mi verdad. Es por ello que estoy acá”, declaró, en lo que muchos interpretaron como un dardo directo a la cantante.

El apoyo de Randol Pastor

Durante la grabación, Greissy no estuvo sola. Su pareja, Randol Pastor, la acompañó y expresó públicamente su respaldo.

“Hoy día voy a acompañar al amor de mi vida que es Ortega, la mamá de mi hijo. Se va a presentar en El Valor de la Verdad, va a estar muy, pero muy emocionante (…) siempre decirle que la amo mucho, que la apoyo en todas las cosas que ella hace y bueno, que le dé con todo”, dijo con emoción.

El joven aseguró que no teme lo que pueda revelarse en el programa: “Yo sé todo su vida de mi amor y yo confío 100% en ella. No creo que nada me sorprenda”, agregó.

Fecha de emisión confirmada