Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

Maju Mantilla , conductora de ‘Arriba mi gente’, habría dado pistas de su separación en redes con un video viral, desactivando los comentarios.

Maju Mantilla atraviesa un momento mediático tras la confirmación del fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo, una noticia que ha conmocionado tanto al mundo del espectáculo como a sus seguidores.

Aunque el comunicado oficial fue difundido por el empresario en redes sociales, las miradas se centraron en las pistas que la conductora de ‘Arriba mi gente’ habría dejado días atrás. Con un video viral y comentarios desactivados, Maju ya mostraba señales de un adiós inevitable.

Maju Mantilla y la letra de una canción, ¿indirecta? tras su ruptura

El 2 de agosto, Maju Mantilla publicó un video en TikTok que ha adquirido un nuevo significado tras confirmarse su separación. En las imágenes, la exMiss Mundo aparece bailando al ritmo de una canción con una letra contundente:

“Tu historia está mal contá, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia está al revés”. Muchos interpretaron estas palabras como un mensaje indirecto hacia Gustavo Salcedo, casi un presagio de lo que ocurriría después.

La reacción en la publicación, sin embargo, tomó un matiz distinto: los usuarios destacaron que no fue Gustavo quien decidió terminar, sino Maju quien, con discreción y firmeza, ya había dado ese paso antes. “Bien por ti, Maju, que lo dejaste antes de que él te deje a ti”, escribió una seguidora.

Otro usuario fue más tajante: “Se nota que él quiso hacerse el fuerte, pero todos sabemos que la reina fue quien tomó la decisión. Ella no se quedó callada”.

Usuarios felicitan a Maju Mantilla por su fortaleza

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar: “Qué bueno que ella lo haya dejado, se merece algo mucho mejor”, escribió una usuaria en TikTok. Otros recordaron el ampay en el hotel como un punto de quiebre: “Después de lo del Westin, era cuestión de tiempo. Ella aguantó por su familia, pero tarde o temprano tenía que decir basta”. Salcedo indicó que la decisión se tomó tras “varios meses”.

Comentarios desactivados: Maju Mantilla toma drástica decisión