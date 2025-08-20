Wapa.pe
Regina Alcóver habla sobre su relación con Claudia Moro, exesposa de su hijo Gian Marco. La actriz reveló que no hubo cercanía entre ambas.

    Regina Alcóver volvió a ser noticia tras hablar abiertamente sobre la relación que mantuvo con Claudia Moro, expareja de su hijo Gian Marco. La reconocida actriz y locutora explicó que, aunque siempre existió respeto, nunca se generó una cercanía real entre ambas. Sus declaraciones también revelaron que durante el matrimonio de su hijo atravesó un periodo de distanciamiento con él.

    Regina Alcóver aclara cómo fue realmente su vínculo con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco

    Regina Alcóver. madre del cantautor Gian Marco, se sinceró sobre cómo fue realmente su relación con Claudia Moro, la exesposa de su hijo. Aunque siempre se mostró respetuosa, Alcóver reconoció que el vínculo nunca llegó a ser cercano. “Yo no tuve con Claudia una relación amical, siempre fue bienvenida a mi casa. Ella mantenía una distancia y yo también”, confesó en una entrevista con ‘Amor y Fuego’ en 2022.

    Sus palabras recobraron fuerza tras una reciente participación en ‘Tacita de café’, de Radio Felicidad, donde reveló que, durante el matrimonio de su hijo, también se produjo un distanciamiento entre ambos. “Desgraciadamente, a veces la vida o la pareja hacen que uno no esté tan cerca”, señaló, dejando entrever que la dinámica de Gian Marco y Moro influyó en esa etapa.

    En aquella primera declaración de 2022, Alcóver ya había adelantado que no existió mayor cercanía con Moro: “La gente no sabe cómo fueron las cosas, cómo pasaron. No soy yo la que tenga que decirlo, me doy ciertos privilegios como mamá y lo que tengo que aprender es a respetar”.

    Consultada recientemente por el periodista Fernando Díaz, la actriz volvió a referirse con franqueza al tema: “No, no, no, no, para nada. Yo con Claudia no tenía ni un sí ni un no, jamás. Nos reíamos porque Gianmarco me decía: ‘Oye, ¿y cuándo vas a la casa?’. Pero no, nunca me metí en la vida de ellos. Jamás. Si alguna vez lo hice fue porque me consultaron algo, pero nunca de manera personal. Creo que ese es el peor error que puede cometer una mamá”.

    Pese a esa distancia, Alcóver destacó con gratitud el lugar que ocupa Moro en su familia: “Es la madre de tus nietos, estoy agradecida y en mi altar está ella, oro por ella siempre. No tengo ningún problema con ella”.

    ¿Por qué terminó el matrimonio de Gian Marco y Claudia Moro?

    En 2021, Gian Marco dejó en shock a sus seguidores al revelar que su historia de amor con Claudia Moro había llegado a su fin. La pareja, que compartió más de dos décadas y formó una familia con sus tres hijos, Nicole, Fabián y Abril Zignago, llevaba ya un año y medio separada antes de hacerlo público.

    Desde aquel anuncio, las especulaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, el cantautor peruano optó por guardar silencio y nunca confirmó la verdadera causa detrás de la ruptura. Aunque algunos rumores apuntaban a que la dedicación a sus hijos influyó en la relación, lo cierto es que el motivo exacto sigue siendo un misterio.

    ;