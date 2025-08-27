Wapa.pe
Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Magaly Medina expone a Gisela y muestra imágenes ingresando a América Tv: "Nos engañó a todos"

Magaly Medina rompe esquemas: primero se solidarizó con Gisela Valcárcel, pero luego la acusó de “victimizarse” y mostró pruebas que cambiarían toda la historia.

    Magaly Medina expone a Gisela y muestra imágenes ingresando a América Tv: "Nos engañó a todos"
    Magaly Medina se sintió estafada por Gisela. | Composición Wapa.
    Magaly Medina expone a Gisela y muestra imágenes ingresando a América Tv: "Nos engañó a todos"

    La polémica entre Gisela Valcárcel y América Televisión dio un giro inesperado tras las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien en su programa confesó sentirse engañada por la popular “Señito”.

    Magaly sorprende: “Pensé salir vestida de luto”

    La periodista inició su programa del 26 de agosto con un tono solemne, asegurando que, en un primer momento, había considerado vestirse de negro para solidarizarse con Gisela. “Hola, buenas noches. Yo hoy día iba a venir de luto para solidarizarme con la Gise. Yo que públicamente soy su enemiga jurada, pero, sin embargo, ante los atropellos, jamás puedo no empatizar con una mujer”, expresó la conductora.

    wapa.pe

    Productor de 'América Hoy' compartió POTENTE mensaje tras suspensión del programa

    Magaly explicó que, pese a sus diferencias históricas, se sintió indignada cuando Gisela denunció haber sido maltratada en las instalaciones del canal. “Me indigné al ver a una Gisela diciendo que le habían tirado la puerta en la cara, que la habían dejado en la calle. Lo vi como una humillación terrible”, comentó.

    “Me siento estafada”

    La historia cambió cuando, según Medina, comenzaron a aparecer contradicciones entre lo que declaró Gisela y lo que realmente sucedió. La periodista aseguró que su equipo obtuvo imágenes que demostrarían que Valcárcel sí ingresó al canal y estuvo en el set, pese a que dijo lo contrario en vivo.
    “Me olvidaba de lo diva que es, de cómo se victimiza y de su soberbia. Hoy me embaucó hasta a mí. Fui una tonta útil porque me solidaricé de inmediato”, confesó indignada.

    Además, la conductora consideró que detrás de esta polémica hay intereses comerciales: “Ella salió a victimizarse para vendernos un papel que no es. Con la misma vehemencia con la que me solidaricé, ahora me considero estafada, como muchos peruanos, por una gran mentira”.

    wapa.pe

    Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol

    Críticas al trasfondo de la “pataleta”

    Magaly sostuvo que todo formaría parte de una estrategia para promocionar el nuevo proyecto digital de Gisela, el cual competirá directamente con América Hoy. “En el periodismo de espectáculos hay que mostrar hechos y pruebas. Y nosotros las tenemos”, aseguró antes de anunciar que mostraría el material que, según ella, desmentiría a la “Señito”.

    Finalmente, cerró con una de sus frases más ácidas: “Ella siempre se ha creído la dueña del país, la única reina soberana del Perú, cuando en realidad este no es un país monárquico. A mí esas caretas falsas no me gustan, y me encanta tirarlas abajo”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina expone a Gisela y muestra imágenes ingresando a América Tv: "Nos engañó a todos"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;