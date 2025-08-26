Magaly Medina criticó a América TV por impedir el ingreso de Gisela Valcárcel, llamando la medida injusta pese a su trayectoria y apoyo del público.

Magaly Medina manifestó su apoyo a Gisela Valcárcel tras lo ocurrido en América Televisión el martes 26 de agosto, cuando no se le permitió ingresar al canal donde trabajó años y mantiene vínculos como productora. La periodista calificó de falta de respeto la negativa, destacando la trayectoria y contribución de Valcárcel a la televisión peruana. “Terrible. Mi solidaridad con ella”, expresó Medina.

Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel tras polémica con América Televisión

En conversación con Infobae Perú, Magaly Medina opinó sobre el incidente que vivió Gisela Valcárcel, impedida de ingresar a América Televisión pese a su destacada trayectoria. La conductora de Magaly TV La Firme resaltó la relevancia de Valcárcel en la televisión peruana.

“A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela, nos guste o no, tiene una trayectoria y tiene un público que la sigue, eso es indudable también. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde ella, como productora, mantiene un programa de televisión”, señaló.

La periodista subrayó que un trato así hacia Valcárcel resulta incoherente, sobre todo al compararlo con la tolerancia hacia otras figuras con comportamientos cuestionables, citando como ejemplo al exparticipante de realities Nicola Porcella.

Para la esposa de Alfredo Zambrano, las discrepancias de Gisela Valcárcel con el canal no justifican el desplante recibido y explicó cómo debería haberse manejado la situación.

“Por cortesía se le pido haber dicho: ‘Señora Gisela, no la vamos a dejar entrar, no queremos que entre al canal, así que mejor no se acerque’. Para no hacerle pasar el papelón que le han hecho pasar”, comentó Medina.