La periodista criticó la sorpresiva actitud de Pamela Franco, acusándola de no tolerar preguntas incómodas ni opiniones contrarias en TV.

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina comentó con firmeza el sorpresivo gesto de Pamela Franco hacia Rebeca Escribens en el set de América Televisión. La periodista cuestionó que la cantante optara por retirarse sin previo aviso a la producción, calificando su accionar como poco profesional. Además, no dudó en pronunciarse de manera contundente sobre la actitud exhibida por la artista.

Magaly Medina arremete contra Pamela Franco en TV

Medina sentenció: “A mí me da algo esas actitudes, actitudes de diva trasnochada que tiene Pamela Franco, porque le hizo un desplante a Rebeca Escribens”.

La conductora cuestionó que la cantante desestimara el compromiso pactado con el programa y recalcó lo esencial de mostrar respeto tanto a los medios como a la audiencia. “Se va y sin decir absolutamente nada, seguramente ella quiere gente que la entreviste, que no le lleve la contraria, que solamente le pregunte lo que ella quiere, que le haga bromitas y que no le digan nada”, añadió Medina.

El incidente ocurrió cuando Pamela Franco, lista para salir al aire, decidió marcharse al notar que Rebeca Escribens reemplazaba a Jazmín Pinedo. Ante ello, Escribens expresó en vivo: “¿Me está huyendo? ¿Por qué se ha ido? Yo había preparado mis preguntas”.

Rebeca Escribens responde en vivo al inesperado plantón

Por su parte, Rebeca Escribens no dejó pasar la salida inesperada de Pamela Franco y, desde la conducción de ‘+Espectáculos’, mostró su sorpresa y explicó las razones detrás de la incomodidad. Durante la emisión, señaló que no guarda rencores hacia la cantante, aunque admitió que sus comentarios sobre la relación de Franco con Christian Cueva pudieron resultarle molestos.

En pleno programa, Escribens manifestó: “En algún momento, aquí donde estoy, he emitido alguna opinión que no te ha gustado”. Precisó que sus observaciones se basaron únicamente en lo compartido por la propia artista y el futbolista en redes sociales. Además, indicó que sus palabras buscaban un análisis social y familiar, no personal.

Pamela Franco, por su lado, restó relevancia al hecho y negó problemas con la conductora: “No, no tengo nada con nadie. Estoy tranquila”. No obstante, Escribens reiteró que la decisión de la cantante no fue la adecuada.