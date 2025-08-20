Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”

Las cámaras de América TV registraron el instante en que Pamela Franco abandonó el canal y se ausentó de la entrevista con Rebeca Escribens, quien no ocultó su incomodidad y lo manifestó en vivo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”
    Rebeca Scribens sobre Pamela Franco
    Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”

    Rebeca Escribens vivió un momento incómodo en vivo luego de que Pamela Franco abandonara las instalaciones de América Televisión minutos antes de su entrevista en ‘Más Espectáculos’.

    La conductora se mostró sorprendida cuando su equipo le informó que la cantante de cumbia se había retirado sin aviso previo, a pesar de tener la entrevista programada. “¿Cómo que ya nos vamos?, ¿no iba a venir Pamela Franco?”, preguntó indignada al aire, y su equipo respondió: “Vino y se fue”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Erick Elera NO CALLA NADA ante video viral de Paul Vega donde rechazó saludo de niña

    La reacción de Escribens fue inmediata: “¿Me está huyendo? Si yo había preparado mi lista de preguntas. Hoy estaba en buena gente… ¿Por qué te has ido, hombre?”. Además, ‘América Hoy’ compartió imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad que evidencian el desplante de Pamela Franco.

    Rebeca Escribens sorprendida por el desplante de Pamela Franco

    Según el programa ‘América Hoy’, Pamela Franco llegó al canal acompañada de su equipo y se mostró tranquila, tomándose incluso fotografías con sus seguidores antes de ingresar al set. Sin embargo, todo cambió al darse cuenta de que la conductora sería Rebeca Escribens, quien en el pasado había opinado públicamente sobre su relación con el futbolista Christian Cueva.

    La cantante esperó unos minutos en la antesala, pero luego se la observa realizando una llamada telefónica y retirándose del canal sin dar explicaciones a la producción. La actitud fue tomada como un desplante por Escribens, quien manifestó su incomodidad al enterarse en pleno vivo de la decisión de Pamela.

    Rebeca Escribens califica relación de Pamela Franco y Christian Cueva como un “circo”

    En declaraciones previas, Escribens había expresado su preocupación por la exposición mediática de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, calificando la polémica como un “circo” debido a que el futbolista mantenía vínculo con la cantante mientras aún estaba casado con Pamela López.

    “Todos sabemos que esa relación no empezó bien. Lo que sí me incomoda, como mamá, son los hijos. Yo me pregunto, ¿qué le dirían ellos a sus hijos si estuvieran pasando por una situación similar?, incluyendo a Pamela López”, comentó la conductora, dejando entrever su desacuerdo con la forma en que ambos manejaron su vida sentimental frente a los medios.

    “No deja de ser un circo y pienso en los hijos y cuando crezcan y cuando busquen las imágenes… Qué pena me da por los niños”, añadió, palabras que, según ‘América Hoy’, habrían incomodado a Pamela Franco y motivado su salida del canal al enterarse de que Escribens sería quien la entrevistaría.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Erick Elera NO CALLA NADA ante video viral de Paul Vega donde rechazó saludo de niña

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Regina Alcóver se sincera sobre cómo fue su relación con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "El peor error"

    Pamela López sorprende con pruebas al revelar gastos de sus hijos del fin de semana tras recibir 12 mil soles de Cueva

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Lo más vistos en Farándula

    Mansión de Jefferson Farfán podría ser EMBARGADA de no cumplir con pago de $47.750 a Melissa Klug: "Es un dinero que se acordó"

    Elías Montalvo rompe su silencio y responde si tuvo algo con Paul Michael: "Le causó inseguridades"

    Samahara confiesa que vivió con ex de Farfán y sufrió dolorosa traición de su parte: "Contó algo a Jefferson que yo solo le había contado a ella"

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    ¿Cuánto pasa Youna de pensión a su hija? Samahara Lobatón revela el monto y se burla: "Todos los meses tiene problemas"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;