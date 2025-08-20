Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”

Las cámaras de América TV registraron el instante en que Pamela Franco abandonó el canal y se ausentó de la entrevista con Rebeca Escribens , quien no ocultó su incomodidad y lo manifestó en vivo.

Rebeca Escribens vivió un momento incómodo en vivo luego de que Pamela Franco abandonara las instalaciones de América Televisión minutos antes de su entrevista en ‘Más Espectáculos’.

La conductora se mostró sorprendida cuando su equipo le informó que la cantante de cumbia se había retirado sin aviso previo, a pesar de tener la entrevista programada. “¿Cómo que ya nos vamos?, ¿no iba a venir Pamela Franco?”, preguntó indignada al aire, y su equipo respondió: “Vino y se fue”.

La reacción de Escribens fue inmediata: “¿Me está huyendo? Si yo había preparado mi lista de preguntas. Hoy estaba en buena gente… ¿Por qué te has ido, hombre?”. Además, ‘América Hoy’ compartió imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad que evidencian el desplante de Pamela Franco.

Rebeca Escribens sorprendida por el desplante de Pamela Franco

Según el programa ‘América Hoy’, Pamela Franco llegó al canal acompañada de su equipo y se mostró tranquila, tomándose incluso fotografías con sus seguidores antes de ingresar al set. Sin embargo, todo cambió al darse cuenta de que la conductora sería Rebeca Escribens, quien en el pasado había opinado públicamente sobre su relación con el futbolista Christian Cueva.

La cantante esperó unos minutos en la antesala, pero luego se la observa realizando una llamada telefónica y retirándose del canal sin dar explicaciones a la producción. La actitud fue tomada como un desplante por Escribens, quien manifestó su incomodidad al enterarse en pleno vivo de la decisión de Pamela.

Rebeca Escribens califica relación de Pamela Franco y Christian Cueva como un “circo”

En declaraciones previas, Escribens había expresado su preocupación por la exposición mediática de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, calificando la polémica como un “circo” debido a que el futbolista mantenía vínculo con la cantante mientras aún estaba casado con Pamela López.

“Todos sabemos que esa relación no empezó bien. Lo que sí me incomoda, como mamá, son los hijos. Yo me pregunto, ¿qué le dirían ellos a sus hijos si estuvieran pasando por una situación similar?, incluyendo a Pamela López”, comentó la conductora, dejando entrever su desacuerdo con la forma en que ambos manejaron su vida sentimental frente a los medios.