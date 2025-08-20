Erick Elera llamó a mostrar comprensión hacia su colega luego de la controversia generada por el video viral y admitió que no siempre resulta sencillo atender a todos los seguidores .

El clima alrededor de la serie Al Fondo Hay Sitio se vio alterado tras la difusión en TikTok de un video que involucra a Paul Vega. En las imágenes, el actor parece esquivar el saludo de una niña con habilidades diferentes durante una jornada de grabación en Ancón.

El incidente, registrado por la madre de la menor y compartido en redes, muestra a Vega avanzando sin detenerse mientras la pequeña extiende los brazos para abrazarlo. Las reacciones no se hicieron esperar y el debate sobre lo ocurrido dividió a los seguidores de la ficción.

Erick Elera defiende a Paul Vega

En medio del revuelo, Erick Elera, también parte del elenco, ofreció su opinión durante un en vivo en TikTok. El actor lamentó el tono de las críticas hacia Vega e invitó a la audiencia a poner los hechos en perspectiva.

“Pueden haber pasado muchas cosas, pasó demasiado rápido. Están haciendo leña del árbol caído, yo me imagino que en algún momento Paul hablará del tema”, dijo Elera, sugiriendo evitar juicios apresurados sin conocer todos los detalles.

Elera reflexionó además sobre la presión y exposición constante que enfrentan quienes trabajan en televisión: “Siempre van a poner cosas que puedan ser negativas porque crea morbo, no solo en la televisión, sino también en las redes”. Subrayó que lo positivo rara vez se viraliza y que “el chongo es el chisme y la desacreditación”.

Para el actor, este tipo de situaciones ponen a prueba la fortaleza emocional de quienes se desempeñan en el espectáculo. “Siempre mi consejo a quienes me preguntan que quieren ser artistas, hay que tener una fortaleza porque hoy en día estamos expuestos a muchas cosas”, afirmó.

Antes de concluir su intervención, Elera pidió disculpas a nombre propio y de sus compañeros: “Pedir disculpas a la gente si en algún momento no se puede cumplir con ustedes y quizá tomarse una foto o un video”, expresó.

Opiniones divididas en redes