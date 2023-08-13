¿Cómo se lleva Cristian Rivero con el hijo mayor de Gianella Neyra y por qué no suben fotos juntos?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Cristian Rivero es un presentador, actor y exmodelo peruano que tiene una relación desde hace más de 10 años con Gianella Neyra. Fruto de su amor, la pareja tuvo en el 2015 a su hijo Gaetano, el primero para el actor, pero el segundo de la actriz, quien ya se había convertido en madre años atrás con su expareja Segundo Cernadas.
El exconductor de 'Yo Soy' reveló en entrevista con Verónica Linares cómo es su relación con el hijo mayor de su pareja Gianella Neyra y descifró la razón por la que ellos no tienen tantas fotos juntas en redes sociales. ¿Cómo se lleva Cristian Rivero con el joven? Te lo contamos en esta nota.
MIRA ESTO: Cristian Rivero reconoce apoyo de Gianella Neyra en su vida: “Sin Gianella, olvídate, yo no existo”
Así es la relación entre Cristian Rivero y el hijo mayor de Gianella Neyra
Luego del divorcio de Gianella Neyra con el argentino Segundo Cernadas, la actriz se dio una nueva oportunidad en el amor en el 2011, cuando protagonizó la telenovela 'Lalola' junto a Cristian y desde ese momento la relación amical que tenían pasó a ser amor.
Gianella tenía a su hijo Salvador, quien a sus tres años conoció Cristian, quien nunca ha hecho comentarios sobre la relación anterior de Neyra y siempre se mostró receptivo a aceptar el hijo que tenía fruto de su anterior relación.
A través de las redes sociales se puede ver que la pareja vive feliz con sus hijos y siempre comparten juntos momentos especiales que capturan y dejan plasmados en sus cuentas de Instagram, y es que el exconductor de Latina TV se ha portado como un padre para el hijo mayor de Gianella Neyra.
"(Con su hijo mayor fue más fácil hacer contacto) Giane ya estaba con Salva, Salva tenía 3 años, ella ya había transitado el tema de la maternidad, me decía: 'Es bien paja, es bien bonito, no lo dejes como un pendiente, date esa oportunidad'”, contó en el programa de la periodista.
LO QUE NO TE PUEDES PERDER: Gianella Neyra: Segundo Cernadas habla que su divorcio con la actriz fue “el momento más difícil” de su vida
¿Cuál es la razón por la que evitan subir fotos juntos?
Pese a su buena relación, Cristian Rivero contó cuál era la razón por la que evitaba publicar fotos con el engreído mayor de la actriz, aunque sí tienen una buena relación. "(No subimos fotografías o vídeos con el rostro de nuestros hijos) Por un acuerdo que tuvimos con Giane, cada quien es libre de ver como maneja la intimidad del hogar", explicó.
El exconductor del reality de canto también resaltó que al tratarse de un adolescente no permiten aún que se exponga en las redes: "El grande es adolescente pues, ya no me para ni bola. Además, ellos si bien son hijos de personas públicas, ellos no lo son, el día que ellos decidan, lo harán, pero mientras no".