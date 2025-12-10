Cristian Rivero asombra al compartir detalles de su vida personal en el podcast de Edson Dávila , revelando una sorprendente confesión sobre su vida sentimental.

Cristian Rivero sorprendió a todos tras su reciente participación en el podcast de Edson Dávila, donde se animó a responder preguntas que lo pusieron en aprietos. El exconductor dejó escapar una confesión inesperada que abrió la puerta a dudas sobre su vida sentimental con Gianella Neyra. ¿Qué dijo?

Cristian Rivero hace impensada confesión sobre su vida íntima

El exconductor fue invitado al podcast de ‘Edson ¿pa’ qué más?’, donde se animó a hacer impensadas confesiones de su vida personal. Con el humor que caracteriza a ‘Giselo’, este le preguntó si se consideraba un Cristian de los “buenos” o de los “malos”, haciendo referencia al historial de Christian Cueva y Domínguez.

A esta pregunta, Rivero no dudó en responder cómo se consideraba: "Soy una persona normal, de los Cristian buenos, si se puede decir", pero Edson quiso ir más allá e indagó en el pasado de Cristian: “¿Cuando eras jovencito, eras bandido o no?”.

El presentador se sinceró y reconoció que durante su juventud sí tuvo un pasado movido, reconociéndose como “bandido”. "Sí, sí, sí, como todo ¿no? A sus 20 años uno tiene su momento de salir, de pasarla bien, de juerguear. (¿en algún momento tuviste dos novias?) Novias no, podría haber salido con dos personas de repente, pero sin tener algún compromiso, nada fijo", contó.

A pesar de esto, Rivero cambió y en los más de diez años que tiene junto a la actriz Gianella Neyra no se le conoce por ningún escándalo de infidelidad, siendo una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional.

¿Cómo inició la historia de Gianella Neyra y Cristian Rivero?

La cronología de su primer encuentro varía según quién la cuente. Cristian Rivero asegura que conoció a Gianella desde niño, cuando la veía en “Telemusi-ka”, y que incluso llegó a pedirle un autógrafo durante una grabación. Más adelante, volvieron a cruzarse en una fiesta de producción, donde él reunió valor para invitarla a bailar. “La vi a lo lejos... bailamos dos canciones”, recordó el conductor.

Para Gianella, en cambio, su primer contacto ocurrió durante “Girasoles para Lucía”, cuando Rivero tuvo una breve aparición. También compartieron espacio en “Los exitosos Gome$” (2010), aunque apenas conversaban. La verdadera conexión llegó en “Lalola”, donde, según Cristian, “yo me puse muy nervioso cuando me dieron la oportunidad de trabajar con ella”.

En 2011, Gianella enfrentó la separación de Segundo Cernadas tras un ampay difundido por Magaly Medina, un proceso que la dejó reacia a enamorarse de nuevo. Pero la cercanía con Rivero, que se volvió su apoyo constante, terminó cambiando el rumbo. “Me acompañó en un montón de momentos muy horribles en mi vida... contra el amor no se puede hacer nada”, confesó la actriz.