Natalia Salas se sincera al cerrar el 2025 tras enfrentar nuevamente el cáncer: "He llorado de alegría y de tristeza"
Antes de iniciar el 2026, la actriz Natalia Salas recurrió a sus redes sociales para despedir el 2025 con un mensaje cargado de emociones. A través de Instagram, la artista reflexionó sobre los desafíos que enfrentó durante el año, marcado por el regreso de su cáncer, y compartió cómo atravesó este proceso entre momentos de fortaleza, esperanza y profunda introspección personal.
Natalia Salas cerró el 2025 con un emotivo mensaje tras el regreso de su cáncer
En su mensaje, la actriz expresó su agradecimiento por haber regresado a la televisión y por las nuevas experiencias que marcaron su año. A través de sus palabras, Natalia Salas repasó los momentos más intensos del 2025, destacando logros profesionales, vínculos transformados, aprendizajes personales y los desafíos de salud que atravesó, los cuales impulsaron cambios significativos en su vida personal.
“Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único. Volví a la televisión y también a bailar y cantar, me atreví a producir y estrenar, viajé a nuevos lugares, conocí gente que se volvió muy cercana y gente cercana que se volvió una extraña”, escribió inicialmente.
Del mismo modo, la actriz se expresó con total honestidad sobre el camino médico y emocional que enfrentó, a través del mensaje que acompañó su conmovedora publicación.
“Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron… me casé. He llorado de alegría, de amor, de tristeza, de cólera, de agradecimiento. He reído con cada célula mi cuerpo. Soñé mucho y cumplí otro tanto", sentenció al respecto.
Bajo esa misma reflexión, Natalia Salas también manifestó su gratitud por todo lo vivido durante el último año. “Hoy más que nunca agradezco a Dios por abrirme los ojos a lo importante. ¡Vamos por este 2026 con todo menos miedo!”, concluyó.
La actriz atraviesa un nuevo desafío personal
Natalia Salas comunicó a través de su cuenta de Instagram que la cirugía programada como parte de su lucha contra el cáncer tuvo que ser suspendida. La actriz explicó que no pudo ingresar a quirófano tras haberse contagiado de gripe, por lo que deberá esperar una nueva fecha. El procedimiento médico contempla la extirpación de ovarios y trompas, debido a que su cáncer es de origen hormonal.