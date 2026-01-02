Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Integrantes de famosa orquesta resultan heridos tras ataque armado en concierto de Año Nuevo en Carabayllo

La policía investiga el ataque, que podría estar relacionado con amenazas previas de extorsión. Efectivos llegaron al lugar para dar con los responsables.

    Concierto en Carabayllo termina mal | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Una noche de música en Carabayllo terminó marcada por la tensión luego de que la presentación de una famosa orquesta se viera interrumpida por un grave incidente ocurrido en plena vía pública. El hecho se registró a la altura del kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, generando alarma entre los asistentes. Lo que inició como un concierto derivó en momentos de confusión y temor. El episodio dejó a dos integrantes del grupo hospitalizados y bajo atención médica.

    Ataque interrumpe show de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ en Carabayllo

    Una presentación de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ terminó abruptamente tras un violento incidente registrado mientras el grupo se encontraba animando un evento en el kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. Lo que debía ser una jornada musical se convirtió en una escena de caos y conmoción.

    De acuerdo con versiones recogidas por RPP, el espectáculo transcurría con normalidad cuando cuatro individuos llegaron al lugar movilizándose en dos motocicletas. Al descender, los sujetos sacaron armas de fuego y dispararon directamente contra los integrantes de la agrupación, sin previo aviso.

    La reacción del público fue inmediata. Los asistentes, presas del pánico, huyeron en distintas direcciones para ponerse a salvo, situación que facilitó la rápida fuga de los atacantes, quienes escaparon sin dejar rastro.

    Como consecuencia del ataque armado, dos músicos de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ resultaron heridos y fueron evacuados de urgencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanecen internados bajo observación médica.

    ¿Cuál es el estado de salud de los músicos afectados?

    Hasta el Hospital Nacional Sergio E. Bernales llegó un equipo de RPP para conocer la situación de los integrantes de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ que resultaron heridos tras el violento episodio. En el lugar, los familiares del guitarrista Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, brindaron detalles sobre su evolución médica.

    Según indicaron, el músico recibió un impacto de bala en la zona abdominal y otro proyectil lo rozó cerca del cuello. Pese a la gravedad del ataque, los parientes señalaron que su vida no corre peligro, ya que las lesiones no afectaron órganos vitales.

    Quispe Álvarez forma parte de la agrupación desde hace aproximadamente tres años y es una figura conocida dentro del circuito de la cumbia, con una amplia trayectoria en diversas orquestas del género. Su experiencia y recorrido artístico han sido resaltados por colegas y seguidores.

    En cuanto al segundo integrante herido, aún no se ha revelado su identidad. No obstante, se confirmó que permanece internado y su estado es delicado, con pronóstico reservado, por lo que continúa bajo estricta observación médica.

    Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional se trasladaron a la zona donde se produjo el ataque para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables. Las primeras indagaciones apuntan a que el hecho estaría relacionado con presuntos casos de extorsión dirigidos a la agrupación, una hipótesis que deberá ser confirmada conforme avancen las diligencias.

    Cabe recordar que, en marzo de 2025, el líder de la orquesta ya había denunciado amenazas vinculadas a este tipo de delitos. “Me llegan menajes a mi celular, a mis músicos, en redes sociales. Mis CM tratan de eliminar los mensajes; no pensábamos que esto se iba desbordar. Estamos asustados, con mucho temor”, declaró en su momento en una entrevista con radio Exitosa.

