Melissa Paredes hace impensada COMPARACIÓN entre Rodrigo Cuba con Anthony Aranda con: “Nunca había tenido…”

Melissa Paredes genera debate al afirmar que su relación con Anthony Aranda es la más larga de su vida, pese a su pasado matrimonio con Rodrigo Cuba.

Las declaraciones recientes de Melissa Paredes sobre su actual matrimonio con Anthony Aranda no pasaron desapercibidas. La actriz, que atraviesa una etapa personal estable y con planes de agrandar la familia, generó comentarios luego de afirmar que vive la relación más duradera de su vida, pese a su pasado matrimonial con Rodrigo Cuba, padre de su hija.

La afirmación despertó debate entre sus seguidores, quienes recordaron que la intérprete mantuvo una relación de varios años con el futbolista antes de su mediática separación.

Melissa Paredes asegura que nunca había tenido una relación tan duradera

En una entrevista concedida a un medio local, la actriz de Los Otros Concha 2 se mostró entusiasmada al hablar de su presente sentimental. Según explicó, atraviesa un momento de plenitud junto a Anthony Aranda, con quien incluso proyecta convertirse nuevamente en madre este año.

“Tenemos ya casi cinco años de relación y vivimos en una luna de miel porque nos amamos mucho. Es un montón de tiempo, creo que nunca había tenido una relación tan larga”.

El comentario llamó la atención porque, antes de iniciar su historia con Aranda, Melissa Paredes mantuvo un vínculo sentimental con Rodrigo Cuba que se extendió aproximadamente seis años, desde el inicio del romance hasta la separación definitiva en 2021, tras el recordado ampay que marcó un quiebre público en su matrimonio.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: crianza y decisiones compartidas

Más allá del pasado amoroso, Melissa Paredes ha remarcado en distintas oportunidades que su prioridad es el bienestar de su hija, fruto de su relación con el futbolista. En ese contexto, reveló que ambos sostuvieron una conversación directa luego de que se generara controversia en redes sociales por un tema relacionado con la menor.

“Yo le dije ‘oye, ¿qué te pasa?’. Me dice que no, que él no se ha dado cuenta de ese like, parece que decía otra cosa y le dio like, pero ya la gente especulando”.

La actriz enfatizó que cualquier decisión importante sobre la crianza debe ser consensuada entre ambos padres: “Le digo ‘si no aclaras, porque cómo vas a decir eso porque si se le pinta el pelo a la niña jamás, ¿no?’. Sino creo que él no lo permitiría tampoco. Ambos somos padres, ambos debemos decidir sobre su hija consultándonos los unos a los otros”.