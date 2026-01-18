¡NADIE LO ESPERABA! Bad Bunny canta ‘Moda te mueve’ en su adiós a Perú

Bad Bunny emocionó Lima al revivir “Moda te mueve” en el Estadio Nacional , recordando sus inicios en Perú y desatando nostalgia entre sus fans.

El segundo concierto de Bad Bunny en Lima no solo fue una fiesta musical, sino también un viaje directo a sus orígenes. La noche del sábado 17 de enero, el Estadio Nacional estalló cuando el artista sorprendió al público al revivir una frase que marcó sus primeros pasos en Perú: “Moda te mueve, con la música que está de moda”. El gesto desató una ovación inmediata y convirtió el momento en uno de los más comentados de su gira Debí Tirar más fotos.

El recuerdo, que parecía perdido en el archivo de internet, cobró vida frente a miles de asistentes y se viralizó en cuestión de minutos. En redes sociales, la expresión “Perú es clave” se volvió tendencia, acompañada de videos, reacciones y comparaciones entre el Bad Bunny de hoy y el joven que grabó ese spot sin imaginar el alcance que tendría su carrera.

El guiño que conectó pasado y presente

Durante una breve pausa del show, Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del cantante— tomó el micrófono y repitió la frase que años atrás grabó para una radio peruana. El público respondió al instante, coreando al unísono y sellando un momento cargado de nostalgia. No hubo discursos largos ni explicaciones: bastó esa línea para que la conexión emocional fuera total.

El gesto fue interpretado por muchos como un reconocimiento implícito al país que lo recibió cuando aún no llenaba estadios. Usuarios en redes recordaron el antiguo video promocional, donde el artista aparecía con un look sencillo, muy lejos de la estética y producción que hoy lo rodean. El contraste reforzó la sensación de cierre de ciclo que se vivió esa noche en Lima.

Así fue la grabación del spot que hoy es historia

Tras la viralización del momento, la propia emisora compartió imágenes del detrás de cámaras de aquella grabación realizada en 2017. En un set modesto, con pantalla verde y largas horas de rodaje, el entonces emergente cantante repetía la frase “Moda te mueve”, mencionaba los géneros de la radio y cerraba diciendo su nombre, sin imaginar que casi una década después convocaría a más de 40 mil personas por noche en el mismo país.

Ese material volvió a circular con fuerza, alimentando la narrativa de crecimiento y recordando que antes de los grandes escenarios, hubo estudios pequeños y giras modestas.

Cuando ver a Bad Bunny costaba 15 soles

Mucho antes de convertirse en una superestrella global, Bad Bunny recorrió varias ciudades del Perú como parte de sus primeras giras. En 2017, uno de sus shows más recordados fue el concierto por los 90 años del Sport Boys, en el estadio Gualberto Lizárraga del Callao. En ese evento, las entradas generales costaban 15 soles, mientras que la zona VIP alcanzaba los 30 soles. Apenas un reducido grupo accedió a una zona especial pagando 120 soles, cifras que hoy parecen impensables.

Ese mismo año, el artista también se presentó en la discoteca Mangos de Lince, donde los boletos iban desde los 50 hasta los 100 soles, permitiendo que cientos de jóvenes lo vieran de cerca cuando aún estaba dando sus primeros pasos en la escena urbana. La gira incluyó además ciudades como Chimbote y Trujillo, con precios incluso más accesibles.