El ex chico reality Tomi Narbondo, expareja de Paloma Fiuza, fue hospitalizado y operado por un bulto en el cuello; actualmente está estable y en recuperación.

    Tomi Narbodo, exchico reality y expareja de Paloma Fiuza, volvió a aparecer públicamente tras semanas alejado de redes y encendió las alarmas entre sus seguidores. El influencer compartió una imagen desde una clínica, con el cuello vendado, confirmando que fue sometido a una intervención quirúrgica por un bulto detectado recientemente. Su estado de salud y evolución médica hoy generan expectativa y preocupación entre familiares, amigos y el público digital atento.

    Tomi Narbondo fue operado de emergencia por bulto en el cuello

    A través de sus plataformas digitales, Narbondo compartió varias imágenes para tranquilizar a sus seguidores, luego de que estos se mostraran alarmados al verlo recostado en una camilla clínica y con el cuello cubierto por vendas.

    El exchico reality aprovechó el espacio para detallar el motivo de la cirugía a la que fue sometido. De acuerdo con su testimonio, el problema se originó por una protuberancia que fue aumentando de tamaño con el paso del tiempo. "Tenía un bulto en el cuello hace tiempo y en el último tiempo empezó a crecer así que había que sacarlo", explicó.

    Respecto al procedimiento, indicó que los especialistas extirparon un quiste tirogloso y realizaron otras acciones médicas complementarias para evitar futuras complicaciones. "Junto a ese bulto que era un quiste tirogloso también me sacaron un huesito del cuello (hioides) y cortaron el músculo que se inserta ahí", detalló.

    Pese a lo delicado de la intervención, Narbondo señaló que se encuentra estable, aunque enfrenta algunas incomodidades típicas del postoperatorio. "Estoy muy bien, solo dolor cuando trago así que comer está siendo un poquito difícil (viene bien para bajar toda la comida de estos días)", comentó con humor.

    Finalmente, el modelo expresó su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas y valoró el respaldo del público en este proceso. "Muchas gracias a todos por sus mensajes. Hace tiempo no me escribían tanto. Se siente bien saber que hay tanta gente que me aprecia", concluyó.

