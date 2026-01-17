Andrea San Martín sorprendió al compartir un paseo familiar donde su hija mayor, de 10 años, manejó un vehículo especial y aceleró en el camino.

Andrea San Martín volvió a acaparar miradas tras compartir un episodio ocurrido durante sus vacaciones en Paracas. La influencer disfrutaba de un paseo recreativo con sus hijas cuando decidió dejar que su hija mayor, de solo 10 años, tomara el control del vehículo. La situación cambió de tono cuando la menor comenzó a manejar a gran velocidad por las dunas. El momento quedó registrado en un video que rápidamente llamó la atención.

Andrea San Martín pasa momento de tensión durante paseo en Paracas con su hija mayor

Lo que empezó como una escapada familiar para disfrutar del verano terminó generando preocupación entre los seguidores de Andrea San Martín. La influencer viajó a Paracas junto a sus dos hijas para desconectarse de la rutina, compartir tiempo en familia y vivir experiencias al aire libre. Como suele hacerlo, decidió documentar parte del viaje en redes sociales, sin imaginar que uno de los clips se convertiría en el más comentado.

En sus historias de Instagram, la exchica reality mostró distintas actividades que realizó en el balneario, entre ellas un recorrido en buggy por las dunas. En un primer momento, Andrea aparece manejando el vehículo mientras comparte el trayecto con su hija menor, en un ambiente de diversión y risas. Sin embargo, la escena dio un giro cuando, en otro tramo del paseo, la influencer cedió el control del ‘auto’ a su hija mayor.

La situación se volvió más tensa cuando la menor comentó que su hermana se encontraba más adelante en el recorrido. Ante ello, la niña que iba al volante decidió acelerar para alcanzarla, lo que provocó una reacción inmediata de San Martín, visiblemente nerviosa por la velocidad y el posible riesgo.

“Lara está allá al frente”, se le escucha decir a la pequeña antes de acelerar. En respuesta, Andrea no ocultó su preocupación y exclamó entre risas: “¡No...! ¡Maia, no! ¡Para...! Ya, ya, ahora sí (para)”.

El video concluye con un comentario que no pasó desapercibido entre los usuarios. Tras detener el vehículo, la hija mayor de la influencer se mostró confiada en su habilidad al volante. “Creo que soy muy buena manejando”, comentó la pequeña orgullosa.

Andrea San Martín se divierte con sus hijas en Paracas

La exchica reality se llevó a sus hijas a Paracas y compartió en sus redes sociales sus ratos de diversión en un parque acuático.