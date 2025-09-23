Andrea San Martín confronta a Jean Paul Santa María en vivo por bromas de mal gusto sobre acusaciones legales. El momento fue candente y dejó a todos sorprendidos.

El set de ‘América Hoy’ se convirtió en escenario de un momento de alta tensión entre Andrea San Martín y Jean Paul Santa María. La modelo no dejó pasar una broma que consideró de mal gusto y decidió enfrentarlo en vivo.

Andrea San Martín se enfrenta a Jean Paul Santa María en ‘América Hoy’

Un tenso momento se vivió en el set de ‘América Hoy’ cuando Andrea San Martín enfrentó a Jean Paul Santa María por bromear con las acusaciones que hizo Juan Víctor en contra de la ‘Ojiverde’.

Todo empezó cuando Edson Dávila advirtió a Andrea sobre el comportamiento de Jean Paul: “Vas a tener que preparar otra carta notarial porque también nuestro compañero se expresó mal, te dijo ‘Elvira’ y me parece que desubicado total”, dijo Edson delatando a Jean Paul Santa María frente a Andrea.

El cantante hizo mea culpa, pero esto solo inició la discusión: “Yo sí quiero retractarme porque ese día yo dije: ‘Elvira’ y no es ‘Elvira’, es ‘Elmira’”, añadió en tono de broma haciendo referencia al personaje de Looney Tunes.

“¿Qué? Yo te soy sincera y asumo y está bien que hay cosas que uno lo toma a la broma o de repente el en vivo no te hace pensar necesariamente de la manera correcta, creo que hay temas que son serios y que se tienen que tomar de la forma seria si tú lo quieres tomar a la broma, está bien, lo puedes hacer en otro momento donde estés en chacota, pero en este momento lo están hablando de manera seria”, respondió la exchica reality.

Con evidencia molestia, San Martín añadió: “Estoy segura que a ti no te gustaría que los temas que son legales, que son importantes y que afectan a tu familia los tomen de manera cómica, estoy segura que no te va a gustar, espero que entiendas”.

Sin embargo, el cantante volvió a bromear, en esta ocasión asegurando que Andrea le habría causado daños a su mascota, como lo dejó entrever Juan Víctor Sánchez. “Estás afirmando cosas que no son. Si no le he dado la explicación al resto de personas, no te la voy a dar a ti, lo único que te estoy diciendo es que las cosas que se toman de manera seria, las tomen de manera seria”, sostuvo.