Rafael Cardozo habla por primera vez sobre el compromiso de su expareja, Carol Reali. El exchico reality compara el anillo de 4800 dólares que recibió Cachaza con el suyo.

    Rafael Cardozo rompió su silencio tras conocerse que su expareja Carol Reali, más conocida como Cachaza, se comprometió en Brasil. El exchico reality no pudo evitar referirse al costoso anillo que recibió la modelo, comparándolo con el que él le dio años atrás.

    wapa.pe

    Rafael Cardozo compara anillos de Carol Reali

    Este lunes 22 de septiembre, Rafael Cardozo reaccionó por primera vez a la pedida de mano de su expareja, Carol Reali, mejor conocida como ‘Cachaza’. El exchico reality se quedó sorprendido al enterarse que el anillo de compromiso que recibió la modelo habría costado 4800 dólares, en comparación con la joya que él le dio en su momento y que oscilaría los 30 a 40 mil dólares.

    “Hablo solo por mí, yo sí he invertido bastante, creo que tenía que hacerlo en este momento por estar 10 años en una relación. No estoy en una comparación, pero le deseo lo mejor, creo que por lo menos se ve que están felices”, comenzó comentando y dejando en claro que este habría gastado más en el anillo.

    Tras sus palabras, Ethel Pozo no dudó en refrescarle la memoria a Cardozo recordándole que su relación tuvo muchos años y que luego de casi 12 años este decidió pedirle matrimonio a Carol Reali.

    “Tu relación se deterioró, tuvo muchos años, siempre te lo dije, ahora ella se va a casar, te demoraste y por algo pasó, tú también vas a encontrar al amor de tu vida”, sostuvo.

    wapa.pe

    Rafael Cardozo responde si sigue amando a Carol Reali

    Janet Barboza le preguntó a Rafael Cardozo si tras su ruptura con la influencer brasileña, seguía teniendo sentimientos hacia ella y este no lo negó sincerándose al respecto sobre su opinión acerca de Carol.

    “La verdad yo solo le deseo lo mejor, ¿si queda un sentimiento? Mira, me queda un sentimiento de respeto y lo que tengo en la cabeza es que ella es muy buena persona”, expresó.

