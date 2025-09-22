Janet Barboza se quiebra al confesar su lucha por equilibrar su carrera y la crianza de su hija, reconociendo la pérdida de valiosos momentos juntas.

Janet Barboza protagonizó uno de los momentos más emotivos de la televisión al abrir su corazón en una reciente entrevista. La conductora de ‘América Hoy’ se quebró al hablar de su hija y reconocer que su trabajo le impidió compartir tiempo valioso con ella. Su confesión conmovió a los televidentes y generó gran repercusión en redes sociales. Esta revelación mostró un lado muy humano y vulnerable de la popular ‘rulitos’.

Janet Barboza se quiebra y pide perdón a su hija en vivo

La última aparición de Janet Barboza en el programa ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca dejó a más de uno conmovido. La popular conductora no pudo evitar las lágrimas al hablar de su hija, Antonella Huárac, de 30 años, y hacerle un pedido de perdón en pleno programa.

El emotivo momento comenzó cuando la Chola le preguntó: “¿Le has pedido perdón a tu hija?”. Janet suspiró antes de responder: “Siento que, en el caso de Antonella, soy una mamá sobreprotectora, siempre he cuidado por ella. Pero me he perdido muchos momentos importantes, he perdido tiempo de su vida, tiempo que no volverá”.

La presentadora de ‘América Hoy’ continuó con una dura confesión sobre su pasado laboral y la distancia que eso generó entre ellas: “Yo luego de dejar de hacer la movida en Panamericana y pasarme a Willax, ella estaba más adolescente. Y era donde la tenía en el carro para llevarla al colegio, al gimnasio y le conversaba. Trataba de recuperar tiempo perdido, pero eso es mentira… El tiempo que se pierde, se perdió”.

Entre lágrimas, Janet recordó que fue su madre quien ayudó a criar a Antonella mientras ella viajaba por trabajo, lo que le dio cierta tranquilidad en su momento: “¿Para qué me haces llorar, chola?, para eso me traes. Los padres no tenemos un manual para saber lo que está bien o mal. Solo es intuición”, expresó conmovida.

Barboza también hizo un repaso de su dura infancia en Cajamarca, marcada por carencias: “Cuando no había que comer, mis abuelos cazaban palomas”. Por ello, explicó que siempre trabajó para que su hija no pasara por lo mismo, aunque reconoce que su esfuerzo tuvo un alto costo:

“Mi hija ha estudiado en uno de los mejores colegios de Lima, ha estudiado en una de las mejores universidades. Pero todo eso ha tenido un precio y ha sido el tiempo que muchas veces no he podido de estar con ella”.

Janet Barboza revela el costo emocional de su maternidad en entrevista con la Chola Chabuca

En una reciente aparición en el programa Esta noche con la Chola Chabuca, Janet Barboza abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más duros de su vida. La conductora recordó que criar a su hija Antonella, fruto de su relación con Nilver Huarác, fue un desafío que la llevó a trabajar sin descanso y a sacrificar tiempo valioso en familia.

“Ha habido momentos cuando mi hija era pequeña y yo me quedé sin trabajo, no había un tarro de leche, ¿dónde lo consigues? ¿quién te presta? La gente que tú conoces desaparece. Entonces tienes que empezar a trabajar de lo que sea (...) Yo ingresé a América Televisión con Tulio Loza”, contó la presentadora de América Hoy, explicando que su principal motivación siempre fue asegurar el bienestar de su hija.

La popular ‘Rulitos’ también recordó los difíciles años de su infancia en Cajamarca, marcados por carencias económicas, que la impulsaron a trabajar desde muy joven para salir adelante. Según relató, fue el comediante Tulio Loza quien le abrió las puertas de la televisión, primero como modelo y luego como conductora en espacios como La movida de los sábados.