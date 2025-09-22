Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Janet Barboza confiesa entre lágrimas su mayor dolor como madre y le pide perdón a su única hija: "El tiempo se perdió"

Janet Barboza se quiebra al confesar su lucha por equilibrar su carrera y la crianza de su hija, reconociendo la pérdida de valiosos momentos juntas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Janet Barboza confiesa entre lágrimas su mayor dolor como madre y le pide perdón a su única hija: "El tiempo se perdió"
    Janet Barboza habla de su hija Antonella Huárac | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Janet Barboza confiesa entre lágrimas su mayor dolor como madre y le pide perdón a su única hija: "El tiempo se perdió"

    Janet Barboza protagonizó uno de los momentos más emotivos de la televisión al abrir su corazón en una reciente entrevista. La conductora de ‘América Hoy’ se quebró al hablar de su hija y reconocer que su trabajo le impidió compartir tiempo valioso con ella. Su confesión conmovió a los televidentes y generó gran repercusión en redes sociales. Esta revelación mostró un lado muy humano y vulnerable de la popular ‘rulitos’.

    wapa.pe

    VER MÁS: Delany López, exsaliente de Farfán, sorprende con fuerte indirecta ¿a la 'Foquita'? "Te vistes de marca, pero sigues siendo la misma..."

    Janet Barboza se quiebra y pide perdón a su hija en vivo

    La última aparición de Janet Barboza en el programa ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca dejó a más de uno conmovido. La popular conductora no pudo evitar las lágrimas al hablar de su hija, Antonella Huárac, de 30 años, y hacerle un pedido de perdón en pleno programa.

    El emotivo momento comenzó cuando la Chola le preguntó: “¿Le has pedido perdón a tu hija?”. Janet suspiró antes de responder: “Siento que, en el caso de Antonella, soy una mamá sobreprotectora, siempre he cuidado por ella. Pero me he perdido muchos momentos importantes, he perdido tiempo de su vida, tiempo que no volverá”.

    La presentadora de ‘América Hoy’ continuó con una dura confesión sobre su pasado laboral y la distancia que eso generó entre ellas: “Yo luego de dejar de hacer la movida en Panamericana y pasarme a Willax, ella estaba más adolescente. Y era donde la tenía en el carro para llevarla al colegio, al gimnasio y le conversaba. Trataba de recuperar tiempo perdido, pero eso es mentira… El tiempo que se pierde, se perdió”.

    Entre lágrimas, Janet recordó que fue su madre quien ayudó a criar a Antonella mientras ella viajaba por trabajo, lo que le dio cierta tranquilidad en su momento: “¿Para qué me haces llorar, chola?, para eso me traes. Los padres no tenemos un manual para saber lo que está bien o mal. Solo es intuición”, expresó conmovida.

    Barboza también hizo un repaso de su dura infancia en Cajamarca, marcada por carencias: “Cuando no había que comer, mis abuelos cazaban palomas”. Por ello, explicó que siempre trabajó para que su hija no pasara por lo mismo, aunque reconoce que su esfuerzo tuvo un alto costo:

    “Mi hija ha estudiado en uno de los mejores colegios de Lima, ha estudiado en una de las mejores universidades. Pero todo eso ha tenido un precio y ha sido el tiempo que muchas veces no he podido de estar con ella”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hermana de Daniela Darcourt rompe el silencio y expone su verdad sobre relación con la salsera: "Es complicado"

    Janet Barboza revela el costo emocional de su maternidad en entrevista con la Chola Chabuca

    En una reciente aparición en el programa Esta noche con la Chola Chabuca, Janet Barboza abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más duros de su vida. La conductora recordó que criar a su hija Antonella, fruto de su relación con Nilver Huarác, fue un desafío que la llevó a trabajar sin descanso y a sacrificar tiempo valioso en familia.

    “Ha habido momentos cuando mi hija era pequeña y yo me quedé sin trabajo, no había un tarro de leche, ¿dónde lo consigues? ¿quién te presta? La gente que tú conoces desaparece. Entonces tienes que empezar a trabajar de lo que sea (...) Yo ingresé a América Televisión con Tulio Loza”, contó la presentadora de América Hoy, explicando que su principal motivación siempre fue asegurar el bienestar de su hija.

    La popular ‘Rulitos’ también recordó los difíciles años de su infancia en Cajamarca, marcados por carencias económicas, que la impulsaron a trabajar desde muy joven para salir adelante. Según relató, fue el comediante Tulio Loza quien le abrió las puertas de la televisión, primero como modelo y luego como conductora en espacios como La movida de los sábados.

    Pese a los obstáculos, Barboza afirmó que Antonella nunca dejó de recibir lo mejor: estudió en colegios y universidades de prestigio y hoy, con 29 años, ha logrado forjarse una carrera en marketing digital. Para Janet, su hija es el resultado de todo el esfuerzo que puso en cada etapa de su vida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza confiesa entre lágrimas su mayor dolor como madre y le pide perdón a su única hija: "El tiempo se perdió"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre por duras palabras

    Rafael Cardozo reaparece con revelador mensaje tras compromiso de Cachaza y Bankoff: "El sufrimiento..."

    Delany López, exsaliente de Farfán, sorprende con fuerte indirecta ¿a la 'Foquita'? "Te vistes de marca, pero sigues siendo la misma..."

    Janet Barboza sorprende al revelar affaire con Rafael Cardozo: “Yo fui antes que ‘Cachaza’ y aún me escribe de noche”

    Hermana de Daniela Darcourt rompe el silencio y expone su verdad sobre relación con la salsera: "Es complicado"

    Lo más vistos en Farándula

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Las frases y dietas más picantes de Susy Díaz

    Gustavo Salcedo enternece con cariñoso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de escándalo: “Estaré a tu lado”

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Magaly Medina se pronuncia tras la renuncia de Maju Mantilla en medio de rumores de infidelidad: “El más feliz es el marido”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;