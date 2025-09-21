Wapa.pe
Janet Barboza se quiebra al revelar cómo sacó adelante a su hija con Nílver Huárac: "No había un tarro de leche"

Janet Barboza comparte su emotivo testimonio sobre las dificultades que enfrentó para criar a su hija, Antonella, mientras equilibraba su carrera.

    Janet Barboza habla de su maternidad | Composición: Wapa Captura de pantalla
    La emoción se apoderó de Janet Barboza al hablar de las adversidades que enfrentó para sacar adelante a su hija. Durante su paso por un programa de espectáculos, la figura de ‘América Hoy’ recordó los años en los que tuvo que trabajar sin descanso. Su testimonio reveló lo complejo que fue equilibrar su carrera y su rol de madre.

    Janet Barboza revela los duros sacrificios que hizo para sacar adelante a su hija

    En una reciente aparición en el programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca, Janet Barboza abrió su corazón y dejó ver una faceta poco conocida de su vida. La conductora de ‘América Hoy’ contó que su etapa como madre soltera estuvo llena de retos, pues tuvo que enfrentar la falta de trabajo y asumir cualquier oportunidad laboral para sostener a su hija Antonella, fruto de su relación con Nilver Huarác.

    “Ha habido momentos cuando mi hija era pequeña y yo me quedé sin trabajo, no había un tarro de leche, ¿dónde lo consigues? ¿quién te presta? La gente que tú conoces desaparece. Entonces tienes que empezar a trabajar de lo que sea (...) Yo ingresé a América Televisión con Tulio Loza”, relató con la voz entrecortada.

    La popular ‘Rulitos’ destacó que, aunque se perdió de instantes importantes de la infancia de su única hija, su mayor motivación siempre fue garantizarle bienestar y estabilidad.

    Janet Barboza elogia a Nílver Huárac como padre

    La conductora no dudó en resaltar el papel que ha cumplido Nílver Huárac como padre de su hija, elogiando que el productor ha estado presente en su paternidad con su hija Antonella.

    "Yo no he conocido hombre más trabajador que Nílver Huárac y eso que he conocido muchas personas. Hoy en día, Nílver tiene 70 años, se levanta a las 6 de la mañana y está en Arequipa, Cusco, Juliaca, trabajando, generando y ha sido un padre absolutamente presente y responsable", sostuvo.

    "No ha sido un padre que yo haya tenido que decirle: 'Oye que la pensión, que mira que tu hija', a su hija se le para el carro porque se olvidó de ponerle gasolina, tú ves que el padre está corriendo a donde sea que se encuentren a socorrer a su hija. Si ella está de viaje, él está: 'Mi amor, ¿te falta algo? ¿quieres dinero? Fue la persona ideal con quien yo tenía que haber tenido a mi hija, porque Antonella no es una niña que yo tuve sola como mamá soltera, su padre siempre estuvo con ella, yo a Nílver lo adoro, lo quiero, es mi familia, es el padre de mi hija", añadió.

