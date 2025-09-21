Wapa.pe
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Janet Barboza niega tener cirugías y critica a Magaly: "Ella tiene más cirugías, yo tengo retoquitos"

Janet Barboza aclara los rumores sobre cirugías en su reciente entrevista, sorprendiendo al criticar el aspecto físico de Magaly Medina en el programa 'Esta noche'.

    Janet Barboza niega tener cirugías y critica a Magaly: "Ella tiene más cirugías, yo tengo retoquitos"
    Janet Barboza critica a Magaly Medina | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Janet Barboza niega tener cirugías y critica a Magaly: "Ella tiene más cirugías, yo tengo retoquitos"

    Janet Barboza volvió a estar en el ojo público tras su reciente participación en un programa de entrevistas, donde habló abiertamente sobre los rumores de cirugías que siempre la persiguen. La popular conductora aclaró su posición y sorprendió a todos al referirse al aspecto físico de Magaly Medina. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

    wapa.pe

    Janet Barboza niega haberse hecho cirugías y critica a Magaly Medina

    La conductora Janet Barboza se presentó en el set del programa ‘Esta noche’ donde sorprendió al referirse a Magaly Medina y hacer comentarios sobre su aspecto físico y las cirugías.

    "Para ser honesta, en 'América Hoy' no logro desenvolverme como quisiera con quien tú nombras, con la 'Chilindrina Huachana'", dijo refiriéndose a Magaly. "Porque si yo tuviese cosas que decirle, necesitaría más tiempo, pero no, 'Papá Armando' me dice: 'No va por ahí la cosa'", comentó Janet al inicio asegurando que debe limitarse a no hablar sobre la popular 'Urraca'.

    Cuando la 'Chola' le consultó sobre sus cirugías, Janet sorprendió al negarlas todas y aseguró al decir que Magaly tenía muchas más que ellas. "Dime la verdad, ¿Quién tiene más cirugías?", preguntó y sin titubear, Janet respondió: "La Chilindrina Huachana".

    "Te voy a hacer la pregunta completa, ¿Magaly, tú o yo?", añadió la 'Chola' "Ja ja ja, no, la Chilindrina Huachana, de todas maneras. Escúchame, es que yo no tengo cirugías, ¿por qué quieren achacarme cirugías? Yo no tengo, yo tengo retoquitos, lo que tengo son retoquitos, todo el mundo me dice 'La Retoquitos', yo los tengo, claro, obvio, tengo 51 años y este rostro no se mantiene solo, hay que invertirle", sentenció.

    Pese a haberlo negado, la popular ‘Rulitos’ contó todos los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. "Todavía no me he metido cuchillo, pero sí me he metido hilos rusos, sí me han hecho biopolímeros, sí me han arreglado las orejas, sí me han puesto un poquito de mentón, la naricita también me la han arreglado, dos veces. No me he sacado las costillas, esto es una leyenda urbana, es que la tengo bien chiquita (la cintura)".

    wapa.pe

    Janet Barboza responde a las cartas notariales de Alfredo Zambrano

    La polémica entre Janet Barboza y el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, sigue dando que hablar. La conductora reveló que ha recibido varias cartas notariales por comentarios que hizo en televisión y no entiende el motivo de estas acciones.

    “Con Alfredo Zambrano, no sé por qué se ha molestado conmigo. Me manda una carta porque yo dije ‘pingüino’ y se siente aludido. Luego dije ‘codo’ y se sintió aludido y me manda otra carta notarial. Luego me envía otra por decirle que era ‘chiquito’ y por hacer esto (gesto de pingüino). ¿Por qué se da por aludido? Está en el medio. No dice su esposa que si alguien está casado con alguien del medio, ya forma parte de”, señaló.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza niega tener cirugías y critica a Magaly: "Ella tiene más cirugías, yo tengo retoquitos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

