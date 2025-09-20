Janet Barboza revela relación con Rafael Cardozo: "Yo fui antes que Cachaza"

Janet Barboza , conocida como 'Rulitos', hablará sobre su relación con Rafael Cardozo en 'Esta Noche' con la Chola Chabuca, revelando detalles inesperados de su vida amorosa.

La conductora confesará sobre sus cirugías estéticas y la comunicación que tuvo con Cardozo, antes de Cachaza.

La popular 'Rulitos' Janet Barboza estará frente a la Chola Chabuca en el programa 'Esta Noche' donde revelará sobre sus amores y su relación del pasado con Rafael Cardozo. Además, contará sobre sus cirugías y demandas.

La conductora rompió su silencio para dar detalles respecto a Rafael Cardozo; a quien conoció cuando él tenía 19 años, recién había llegado al Perú y protagonizaron un videoclip.

"Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida", ha señalado Janet Barboza en la entrevista con la Chola Chabuca; y se mostró coqueta señalando que mantienen comunicación por WhatsApp.

Aunque siempre ha querido mantener su vida sentimental alejada de los medios, la Chola Chabuca logra que abra su corazón y cuente algunos detalles de sus romances y que van a sorprender al público este sábado.

Actualmente, Janet Barboza es una de las conductoras de 'América hoy' donde critica sin filtro los acontecimientos de la farándula local y, por ello, se habría ganado algunas cartas notariales.

"He recibido más de diez cartas notariales", cuenta la 'Rulitos'; y se queda sorprendida al ver que la Chola Chabuca le entrega una nueva carta notarial que no esperaba.

Janet Barboza confirma "retoquitos"

"Yo lo que tengo son retoquitos", enfatizó Janet Barboza en el set de 'Esta Noche', reconociendo que se ha sometido a varias cirugías plásticas con el paso de los años.