Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Janet Barboza revela relación con Rafael Cardozo: "Yo fui antes que Cachaza"

Janet Barboza, conocida como 'Rulitos', hablará sobre su relación con Rafael Cardozo en 'Esta Noche' con la Chola Chabuca, revelando detalles inesperados de su vida amorosa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Janet Barboza revela relación con Rafael Cardozo: "Yo fui antes que Cachaza"
    La conductora confesará sobre sus cirugías estéticas y la comunicación que tuvo con Cardozo, antes de Cachaza.
    Janet Barboza revela relación con Rafael Cardozo: "Yo fui antes que Cachaza"

    La popular 'Rulitos' Janet Barboza estará frente a la Chola Chabuca en el programa 'Esta Noche' donde revelará sobre sus amores y su relación del pasado con Rafael Cardozo. Además, contará sobre sus cirugías y demandas.

    La conductora rompió su silencio para dar detalles respecto a Rafael Cardozo; a quien conoció cuando él tenía 19 años, recién había llegado al Perú y protagonizaron un videoclip.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes al confesar que quiso volver con Rodrigo Cuba

    "Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida", ha señalado Janet Barboza en la entrevista con la Chola Chabuca; y se mostró coqueta señalando que mantienen comunicación por WhatsApp.

    Aunque siempre ha querido mantener su vida sentimental alejada de los medios, la Chola Chabuca logra que abra su corazón y cuente algunos detalles de sus romances y que van a sorprender al público este sábado.

    Actualmente, Janet Barboza es una de las conductoras de 'América hoy' donde critica sin filtro los acontecimientos de la farándula local y, por ello, se habría ganado algunas cartas notariales.

    "He recibido más de diez cartas notariales", cuenta la 'Rulitos'; y se queda sorprendida al ver que la Chola Chabuca le entrega una nueva carta notarial que no esperaba.

    Janet Barboza confirma "retoquitos"

    "Yo lo que tengo son retoquitos", enfatizó Janet Barboza en el set de 'Esta Noche', reconociendo que se ha sometido a varias cirugías plásticas con el paso de los años.

    "Me he hecho una cosita en la oreja, el mentón y la naricita", contó en la reveladora entrevista que se emite hoy sábado en América Televisión, después del Reventonazo de la Chola.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza revela relación con Rafael Cardozo: "Yo fui antes que Cachaza"
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

    Lo último en Wapa

    Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

    Gian Piero Díaz confiesa que padece dolorosa enfermedad crónica que heredaron sus hijos: “No la puedo combatir”

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Maju Mantilla enfurece y toma radical medida contra cirujano casado con quien se le vinculó

    Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla reaparece con fuerte video revelando fuerte demanda

    Gigi Mitre asegura que salida de Maju Mantilla de ‘Arriba mi gente’ no fue por voluntad propia

    Gustavo Salcedo SE PELEÓ con productor de ‘Arriba mi gente’ por ‘affaire’ clandestino con Maju Mantilla

    Tula Rodríguez revela el difícil momento que vive con su hija Valentina: "Me quedan cinco meses con ella"

    Néstor Villanueva se quiebra al hablar de la relación con sus hijos tras sentencia por agresión: "Prefieren no verme"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta + 6 0 12 Cupcakes para cualquier ocasión en D'Uchis Sweet & Cakes -Surquillo.

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;