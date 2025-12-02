Tras el fin de su relación, una transmisión en TikTok muestra a Bryan Torres revelando la fuerte pelea que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor.

La reciente ruptura entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha desatado una ola de interrogantes sobre los motivos que habrían detonado el conflicto. En medio de las declaraciones del salsero, quien insinuó que la separación estaría vinculada a temas relacionados con su hija mayor, comenzó a viralizarse un video donde ambos discuten intensamente por las atenciones que Bryan le brindaba a Galiana.

Bryan Torres y Samahara Lobatón discutieron por la hija mayor del cantante

En la grabación que se volvió tendencia en TikTok, fechada el 19 de noviembre de 2025, Bryan Torres utilizó una transmisión en vivo para referirse a una de las últimas discusiones que sostuvo con Samahara Lobatón. De acuerdo con su relato, el conflicto se habría originado por la cena de cumpleaños que organizó para su hija mayor y por las obligaciones que él asume con ella.

"Mi hija, la mayor, necesita mi atención y yo no voy a dejar tirada a mi hija tampoco. Si tu tienes cita tú con tu hijo y tú puedes ir sola y mientras yo voy a ver a mi hija porque ya tenía cuadrado con mi hija ir a verla ¿Qué tiene de malo?" comenzó relatando.

"Yo no voy a decirle a mi hija la mayor: 'hija, ¿Sabes qué? No puedo, perdóname. No, tengo que ir a verla, ya le dije a ella, qué puedo hacer. ¿Le voy a mentir a mi hija? Mi hija ya está grande, se da cuenta" señaló bastante irritado.

Al finalizar, dejó claro que prioriza a su hija mayor: "Galiana está grande, ya. El otro jueves es su cumpleaños de Galiana y justo hoy estábamos conversando, viendo los preparativos de su reunión que yo voy a hacer, porque ella quiere una cena bonita, ya está grande, ya piensa distinto. Entonces, bacán. Si a ella (Samahara) le molesta, bueno, pregúntele a ella"

Bryan Torres dejó entrever que Samahara Lobatón habría tratado mal a su hija mayor

La separación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón dio un giro más serio e inesperado del que muchos imaginaban cuando la influencer anunció, casi de forma repentina, el término definitivo de su relación. Lo que parecía ser otro episodio más dentro de una historia marcada por inestabilidades terminó convirtiéndose en una acusación que involucraría directamente a la hija mayor del cantante.

El conflicto se desencadenó luego de que Samahara difundiera un comunicado en Instagram, donde confirmaba que su vínculo con el padre de sus dos hijos había llegado a su fin. En dicho mensaje, señaló haber descubierto una actitud que consideraba “una falta de respeto y compromiso”, asegurando que no toleraría nada que comprometiera el bienestar de sus pequeños.