Bryan Torres lanza fuerte acusación y señala a Samahara Lobatón por maltrato a su hija mayor: "Están involucradas"
Bryan Torres decidió alzar la voz luego de que Samahara Lobatón anunciara abruptamente, vía Instagram, el fin definitivo de su relación por una supuesta “falta de respeto”. El cantante de Barrio Fino no dejó pasar la polémica y respondió públicamente, sorprendiendo a muchos con su versión. La hija de Melissa Klug no esperaba que el salsero también se pronunciara, generando aún más revuelo en medio de la controversia.
Bryan Torres se defiende, niega haber engañado a Samahara Lobatón y lanza fuerte acusación
A través de su cuenta de Instagram, Bryan Torres también decidió pronunciarse y responderle sin filtros a Samahara Lobatón. Con un tono bastante firme, el cantante dejó claro que el fin de la relación no tendría vínculo alguno con una supuesta infidelidad; por el contrario, apuntó a una situación mucho más seria.
"Por respeto a mis hijos, no diré nada ya que ellas están involucradas en todo esto por el trato en genera que se viene realizando, comenzando por Galiana, ¡sí! Galiana y mi entorno cercano lo saben y por los más pequeños también", señaló, insinuando que un conflicto relacionado con su hija mayor —fruto de una relación anterior a su romance con Samahara— habría influido en su decisión.
Más adelante, Bryan compartió un mensaje aún más contundente: "Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan. Y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto sin esperar más", expresó, negando además que haya existido alguna infidelidad o acercamiento con terceros, como sugirió Lobatón.
Al finalizar su comunicado, recalcó que su decisión no se debía a una infidelidad, como habría ocurrido en años anteriores durante su relación con la influencer. “No es por terceros ni conversaciones, ni infidelidad, como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas”, aseguró.
Además, concluyó: “Así que seguiré con mi vida tranquilo, como lo vengo haciendo. Estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos”. “Esto no me lo redactó nadie, lo hablo desde mi corazón”, culminó.