Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock

Bryan Torres lanza fuerte acusación y señala a Samahara Lobatón por maltrato a su hija mayor: "Están involucradas"

Bryan Torres rompió su silencio en redes y reveló las verdaderas razones del fin con Samahara Lobatón, dejando entrever un presunto maltrato a su hija.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Bryan Torres lanza fuerte acusación y señala a Samahara Lobatón por maltrato a su hija mayor: "Están involucradas"
    Bryan Torres lanza fuerte acusación contra Samahara Lobatón por su hija mayor. | Composición Wapa
    Bryan Torres lanza fuerte acusación y señala a Samahara Lobatón por maltrato a su hija mayor: "Están involucradas"

    Bryan Torres decidió alzar la voz luego de que Samahara Lobatón anunciara abruptamente, vía Instagram, el fin definitivo de su relación por una supuesta “falta de respeto”. El cantante de Barrio Fino no dejó pasar la polémica y respondió públicamente, sorprendiendo a muchos con su versión. La hija de Melissa Klug no esperaba que el salsero también se pronunciara, generando aún más revuelo en medio de la controversia.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por “infidelidad”, pero él la desmiente exponiendo DURA razón

    Bryan Torres se defiende, niega haber engañado a Samahara Lobatón y lanza fuerte acusación

    A través de su cuenta de Instagram, Bryan Torres también decidió pronunciarse y responderle sin filtros a Samahara Lobatón. Con un tono bastante firme, el cantante dejó claro que el fin de la relación no tendría vínculo alguno con una supuesta infidelidad; por el contrario, apuntó a una situación mucho más seria.

    wapa.pe

    "Por respeto a mis hijos, no diré nada ya que ellas están involucradas en todo esto por el trato en genera que se viene realizando, comenzando por Galiana, ¡sí! Galiana y mi entorno cercano lo saben y por los más pequeños también", señaló, insinuando que un conflicto relacionado con su hija mayor —fruto de una relación anterior a su romance con Samahara— habría influido en su decisión.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"

    Más adelante, Bryan compartió un mensaje aún más contundente: "Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan. Y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto sin esperar más", expresó, negando además que haya existido alguna infidelidad o acercamiento con terceros, como sugirió Lobatón.

    Al finalizar su comunicado, recalcó que su decisión no se debía a una infidelidad, como habría ocurrido en años anteriores durante su relación con la influencer. “No es por terceros ni conversaciones, ni infidelidad, como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas”, aseguró.

    Además, concluyó: “Así que seguiré con mi vida tranquilo, como lo vengo haciendo. Estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos”. “Esto no me lo redactó nadie, lo hablo desde mi corazón”, culminó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Bryan Torres lanza fuerte acusación y señala a Samahara Lobatón por maltrato a su hija mayor: "Están involucradas"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por “infidelidad”, pero él la desmiente exponiendo DURA razón

    ¿Paul Michael le dijo adiós a Pamela López tras recibir resultados de examen de ETS por infidelidades de Cueva?

    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"

    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

    Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Lo más vistos en Farándula

    Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"

    Christian Cueva deja mal parada a Pamela Franco al exponerla en vivo frente a todos: "Ella es recontra jod..."

    Bryan Torres y su drástica decisión tras el seguimiento de Samahara a sus presentaciones

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Susy Díaz está ‘harta’ de su hija Florcita: “No la puedo botar de mi casa, no paga alquiler, agua ni luz”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;