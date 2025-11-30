Tras semanas de disfuerzo, la pareja integrada por Melissa Klug y Jesús Barco decidieron revelar en el programa de la Chola Chabuca que retomaron su relación.

Se hizo de rogar, pero al final Melissa Klug perdonó a Jesús Barco, tras imágenes junto a Carlos Ascues y la ‘Hiena’ Gómez en Huánuco.

La historia sentimental entre Melissa Klug y Jesús Barco volvió a dar un giro inesperado. Pese a las tensiones generadas tras la difusión de imágenes del futbolista en Huánuco junto a Carlos Ascues y la ‘Hiena’ Gómez, ambos aparecieron juntos en el set de Esta Noche y terminaron protagonizando un momento que nadie anticipó: un beso que selló su reconciliación en vivo.

El mediocampista llegó al programa de la Chola Chabuca para asumir responsabilidades y pedir perdón a la chalaca. La empresaria, por su parte, había admitido antes de su ingreso que todavía lidiaba con la decepción. “No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco”, expresó inicialmente.

Jesús Barco pide perdón en pleno set: “Le falté a mi familia y a Melissa”

El momento más tenso llegó cuando el exjugador de Universitario y Sport Boys ingresó al escenario. Con evidente incomodidad, Barco reconoció que se había equivocado y asumió su responsabilidad frente a las cámaras.

“Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor”, declaró, dejando claro su deseo de reparar el daño causado.

A pesar de sus palabras, Melissa reafirmó que la herida seguía abierta y que el perdón no llegaría tan rápido. No obstante, también reconoció que estaban intentando recomponer su vínculo: “Estábamos tratando de solucionar las cosas”.

Un beso inesperado: Melissa Klug decide perdonar a Jesús Barco en vivo

Aunque la postura de Melissa parecía firme, la dinámica del programa terminó cambiando el rumbo de la conversación. La conductora insistió en conocer el verdadero estado de la relación, pero fue un juego final el que forzó la situación.

Tras perder el reto, Melissa se vio obligada a acercarse a Barco para cumplir la penitencia del programa. Lo que empezó como una simple consigna televisiva terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la noche: la empresaria y el futbolista se dieron un apasionado beso frente al público.