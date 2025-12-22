Hijos de Fiorella Cayo IMPACTAN a Mexicanos al aparecer junto a Danna Paola y Salma Hayeck en concierto de Bad Bunny: “¿Quiénes son esos hermosos?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Hijos de Fiorella Cayo IMPACTAN a Mexicanos al aparecer junto a Danna Paola y Salma Hayeck en concierto de Bad Bunny: “¿Quiénes son esos hermosos?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Los ocho conciertos de Bad Bunny en México, sin duda están haciendo historia. Y no solo por ser uno de los cantantes latinos más populares en todo el mundo; sino por las sorpresas que ha tenido. Una de ellas es la popular ‘casita’ en donde el intérprete canta junto a diferentes figuras como influencers, actores o cantantes.

Bad Bunny decidió “romper el molde” y cantar prácticamente al lado de una de las zonas más económicas para el concierto. Situación que fue la alegría y molestia de muchos. A pesar que la decisión del ‘Conejo Malo’ no fue del agrado de algunos, el artista sale bailando y disfrutando con diferentes artistas o influencers, en este caso apareció con Salma Hayeck, Danna Paola, Loreto Peralta y otros personajes pero dos caras peruanas asombraron al público mexicano y todo Latinoamérica. ¿De quién se trata?

Facundo Oliva y Mateo Oliva son tendencia en TikTok tras aparecer en ‘La Casita’ de Bad Bunny

Diferentes clips aparecieron tras ver a Loreto Peralta disfrutar de la música de Bad Bunny, al igual que Danna Paola; sin embargo dos jovencitos sorprendieron al público mexicano y Latinoamericano. "¿Quiénes son esos hermosos? ¡Ufff y esos dos! ¡Amamos a Danna Paola pero, ¿quiénes son esos preciosos de atrás?", fueron algunos de los comentarios de usuarios en la red social.