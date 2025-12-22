Hijos de Fiorella Cayo impactan a Mexicanos al aparecer junto a Danna Paola y Salma Hayeck en concierto de Bad BunnyÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Los ocho conciertos de Bad Bunny en México, sin duda están haciendo historia. Y no solo por ser uno de los cantantes latinos más populares en todo el mundo; sino por las sorpresas que ha tenido. Una de ellas es la popular ‘casita’ en donde el intérprete canta junto a diferentes figuras como influencers, actores o cantantes.
Bad Bunny decidió “romper el molde” y cantar prácticamente al lado de una de las zonas más económicas para el concierto. Situación que fue la alegría y molestia de muchos. A pesar que la decisión del ‘Conejo Malo’ no fue del agrado de algunos, el artista sale bailando y disfrutando con diferentes artistas o influencers, en este caso apareció con Salma Hayeck, Danna Paola, Loreto Peralta y otros personajes pero dos caras peruanas asombraron al público mexicano y todo Latinoamérica. ¿De quién se trata?
Facundo Oliva y Mateo Oliva son tendencia en TikTok tras aparecer en ‘La Casita’ de Bad Bunny
PUEDES LEER: Guillermo Dávila revela que Vasco Madueño fue MANIPULADO y señala si fue Jessica Madueño: “Surgen intereses….”
Diferentes clips aparecieron tras ver a Loreto Peralta disfrutar de la música de Bad Bunny, al igual que Danna Paola; sin embargo dos jovencitos sorprendieron al público mexicano y Latinoamericano. "¿Quiénes son esos hermosos? ¡Ufff y esos dos! ¡Amamos a Danna Paola pero, ¿quiénes son esos preciosos de atrás?", fueron algunos de los comentarios de usuarios en la red social.
Tras ver esta actividad, las cibernautas peruanas se encargaron de explicar que se trata de dos jóvenes de nacionalidad peruana, hijos de la actriz Fiorella Cayo. Facundo y Mateo Oliva disfrutaron de la casita al costado de Bad Bunny y diferentes personajes mexicanos.