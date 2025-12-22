Guillermo Dávila se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad para relatar, por primera vez, cómo fue el reencuentro con Vasco Madueño tras años de polémica. El cantante recordó las declaraciones que lo marcaron y confesó el orgullo que siente por su hijo. Sin embargo, sorprendió al asegurar que Vasco habría sido manipulado y deslizar la posible influencia de su madre, Jessica Madueño.

Guillermo Dávila revela que su hijo, Vasco Madueño, fue manipulado: ¿Jessica Madueño?

Tras el anuncio de Vasco Madueño sobre la muerte de su madre, Jessica Madueño, Guillermo Dávila reapareció en El valor de la verdad y habló sobre su expareja y la compleja relación con su hijo. El cantante expresó el orgullo que siente por Vasco y recordó su primer encuentro tras la polémica, asegurando que sintió compasión al considerar que fue influenciado en su contra.

Según el artista, esta situación se originó por una constante manipulación cuando Vasco aún era muy pequeño, lo que le impidió comprender lo ocurrido. En ese contexto, aclaró que cuando se refirió a su nacimiento como un “accidente”, lo hizo en alusión a la falla de un método anticonceptivo y no a una falta de responsabilidad hacia Jessica Madueño.

"Yo pienso que no solamente es manipulado, sino que cuando es tan pequeño, ya es vandalizado. Porque Vasco siempre ha sido Vasco y un niño no se le puede hacer ese tipo de cosas de cambiarle el horizonte que él se plantea cuando hay una ingenuidad que lo está llevando a crecer. Esa ingeniudad, no estoy diciendo específicamente nadie, sino que surgen intereses en los medios", dijo asegurando que el rechazo de su hijo y su enfrentamiento era útil a los medios de prensa.

Dávila señaló que esta situación le generó un profundo dolor, pues para los medios el conflicto se volvió un espectáculo, dificultándole que su versión fuera tomada en cuenta. Más adelante, respondió a quienes responsabilizan a Jessica Madueño de la supuesta manipulación, descartándolo de manera tajante.