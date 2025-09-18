Wapa.pe
Bad Bunny transmitirá el último de sus históricos shows en Puerto Rico: cuándo y cómo verlo en vivo desde Perú

El concierto, que coronará sus 30 presentaciones récord en San Juan se emitirá el próximo sábado, a las 19:30. Estará disponible para los clientes de DIRECTV y DGO.

    La mundialmente reconocida estrella de la música latina Bad Bunny cerrará sus históricas presentaciones en Puerto Rico con la transmisión por streaming de un último concierto titulado “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”.

    El show, que corona sus 30 conciertos récord en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, se podrá ver en vivo el próximo sábado, a las 19:30, por Prime Video, el servicio incluido en las suscripciones de los usuarios de DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

    El concierto coincide con el octavo aniversario del paso del Huracán María, que devastó la isla y marcará el inicio de la gira mundial del último álbum de Bad Bunny, “Debí tirar más fotos”, que arrancará en República dominicana y que en enero llegará a Lima.

    En la transmisión de “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, Bad Bunny promete repasar los grandes éxitos y se espera la presencia de invitados especiales.

