Estreno de "200% Lobo", la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia
El carismático Freddy Lupin está de regreso en la secuela animada “200% Lobo”, que llega a los cines de todo el país este 11 de septiembre con una historia llena de aventuras, hechizos y mensajes para toda la familia.
Una misión para salvar al planeta
En esta entrega, Freddy, un caniche decidido a ganarse el respeto de su manada de hombres lobo, se enfrenta a un desafío inesperado: un hechizo lo convierte en un verdadero lobo, pero también libera accidentalmente a Moopoo, una traviesa hada lunar. El caos no tarda en desatarse y la Tierra corre el riesgo de colisionar con la Luna.
Para evitar la catástrofe, Freddy y sus amigos emprenden un viaje épico hacia la zona caza-lobos, donde tendrán que enfrentar brujas, encantamientos y peligros mágicos que pondrán a prueba su valentía.
Una historia para todas las edades
Con una animación colorida y dinámica, la película dirigida por Alexs Stadermann combina acción, humor y magia con un trasfondo emocional sobre la aceptación, el trabajo en equipo y el valor de ser uno mismo. El director confesó que este proyecto fue pensado especialmente para disfrutarse en pantalla grande: “Ver una película en el cine es la mejor forma de vivirla. Queríamos que '200% Lobo' fuera una experiencia increíble en todos los sentidos”.
Diversión y emoción aseguradas
“200% Lobo” promete atrapar tanto a niños como a adultos con personajes entrañables, escenas llenas de acción y un relato que mezcla fantasía y comedia con un mensaje universal: aceptarse tal como eres es la mayor fortaleza.