Estreno de “200% Lobo”, la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia

Dirigida por Alexs Stadermann, "200% Lobo" combina acción, humor y mensajes sobre aceptación y trabajo en equipo, ofreciendo una experiencia cinematográfica inolvidable.

El carismático Freddy Lupin está de regreso en la secuela animada “200% Lobo”, que llega a los cines de todo el país este 11 de septiembre con una historia llena de aventuras, hechizos y mensajes para toda la familia.

Una misión para salvar al planeta

En esta entrega, Freddy, un caniche decidido a ganarse el respeto de su manada de hombres lobo, se enfrenta a un desafío inesperado: un hechizo lo convierte en un verdadero lobo, pero también libera accidentalmente a Moopoo, una traviesa hada lunar. El caos no tarda en desatarse y la Tierra corre el riesgo de colisionar con la Luna.

Para evitar la catástrofe, Freddy y sus amigos emprenden un viaje épico hacia la zona caza-lobos, donde tendrán que enfrentar brujas, encantamientos y peligros mágicos que pondrán a prueba su valentía.

Una historia para todas las edades

Con una animación colorida y dinámica, la película dirigida por Alexs Stadermann combina acción, humor y magia con un trasfondo emocional sobre la aceptación, el trabajo en equipo y el valor de ser uno mismo. El director confesó que este proyecto fue pensado especialmente para disfrutarse en pantalla grande: “Ver una película en el cine es la mejor forma de vivirla. Queríamos que '200% Lobo' fuera una experiencia increíble en todos los sentidos”.

Diversión y emoción aseguradas