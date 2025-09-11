Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Estreno de “200% Lobo”, la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia

Dirigida por Alexs Stadermann, "200% Lobo" combina acción, humor y mensajes sobre aceptación y trabajo en equipo, ofreciendo una experiencia cinematográfica inolvidable.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Estreno de “200% Lobo”, la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia
    La película 200% llega a cines peruanos el 11 de septiembre | Foto: Difusión
    Estreno de “200% Lobo”, la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia

    El carismático Freddy Lupin está de regreso en la secuela animada “200% Lobo”, que llega a los cines de todo el país este 11 de septiembre con una historia llena de aventuras, hechizos y mensajes para toda la familia.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿De qué trata la película 'Los patos y las patas'? Diego Villarán toma el protagónico

    Una misión para salvar al planeta

    En esta entrega, Freddy, un caniche decidido a ganarse el respeto de su manada de hombres lobo, se enfrenta a un desafío inesperado: un hechizo lo convierte en un verdadero lobo, pero también libera accidentalmente a Moopoo, una traviesa hada lunar. El caos no tarda en desatarse y la Tierra corre el riesgo de colisionar con la Luna.

    Para evitar la catástrofe, Freddy y sus amigos emprenden un viaje épico hacia la zona caza-lobos, donde tendrán que enfrentar brujas, encantamientos y peligros mágicos que pondrán a prueba su valentía.

    Una historia para todas las edades

    Con una animación colorida y dinámica, la película dirigida por Alexs Stadermann combina acción, humor y magia con un trasfondo emocional sobre la aceptación, el trabajo en equipo y el valor de ser uno mismo. El director confesó que este proyecto fue pensado especialmente para disfrutarse en pantalla grande: “Ver una película en el cine es la mejor forma de vivirla. Queríamos que '200% Lobo' fuera una experiencia increíble en todos los sentidos”.

    Diversión y emoción aseguradas

    “200% Lobo” promete atrapar tanto a niños como a adultos con personajes entrañables, escenas llenas de acción y un relato que mezcla fantasía y comedia con un mensaje universal: aceptarse tal como eres es la mayor fortaleza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Estreno de “200% Lobo”, la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia
    Redacción Wapa

    Revisa todas las noticias escritas por el staff de periodistas y redactores de Wapa. Lee las últimas noticias de los principales redactores de Espectáculos y TV, Ocio, Moda y Belleza, Actualidad y más.

    Lo último en Wapa

    'Depredador: Cazador de asesinos', película completa en español latino: Link para ver 'Predator: Killer of Killers'

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Marco aldany - Pueblo Libre

    Corte de cabello para dama + lavado + masaje capilar + aplicación aldany

    PRECIO

    S/ 33.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;