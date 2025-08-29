¿De qué trata la película 'Los patos y las patas'? Diego Villarán toma el protagónico

La película peruana , ambientada en 1993, sigue a Tomacito (Diego Villarán) un adolescente tímido, que descubre su voz y sus sentimientos gracias a la música y al apoyo de un profesor.

El próximo 18 de septiembre, las salas de cine de Perú verán el estreno de "Los patos y las patas", película dirija por el actor Guille Castañeda y protagonizada por Diego Villarán, Óscar Beltrán y Francisca Aronsson. En esta nota te contamos de qué trata y qué más actores podrás ver en escena.

¿De qué trata "Los patos y las patas"?

La comedia romántica está ambientada en 1993 que celebra la nostalgia de los noventa, el primer amor y la música peruana. La historia sigue a Tomacito, un adolescente tímido interpretado por Villarán, quien conoce a Romina (Aronsson) durante sus vacaciones junto a su padre. De regreso a clases, Tomacito encuentra en el profesor Mario Hart (Gian Piero Díaz) a un aliado que lo anima a expresar sus sentimientos a través del poder de la música.

Con un elenco que combina nuevas promesas y figuras consolidadas, como Gian Piero Díaz, Daniela Sarfati, Macla Yamada y Óscar Beltrán, entre otros, la cinta se perfila como una experiencia conmovedora y divertida para quienes vivieron los noventa y también para las nuevas generaciones.

Sobre su personaje, Diego Villarán, indicó que al ser su primer protagónico, “siente una mezcla entre emoción y mucha responsabilidad”. “Desde los ensayos y la construcción del personaje sentí un equipo sólido, todos remando en la misma dirección”, compartió.

Diego Villarán es el protagonista de 'Los patos y las patas'

El actor admite que el mayor reto fue encontrar el equilibrio del personaje. “Por un lado, debía mantener la frescura de un chico joven, pero también conectar con emociones muy profundas. A los adolescentes les pasan cosas fuertes y había que transmitir esa intensidad sin perder naturalidad”, detalló.