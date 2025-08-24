Wapa.pe
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

HBO revela primera foto de los Weasley para nueva serie de Harry Potter: Conoce a Ron, Fred, George, Percy y Ginny

Los fanáticos esperan con entusiasmo el regreso del mundo mágico de 'Harry Potter', con nuevas versiones de personajes emblemáticos que cautivarán a una nueva generación

    HBO reveló a los Weasley en la nueva serie de 'Harry Potter' | Foto: HBO
    La magia vuelve a cobrar vida. HBO compartió la primera imagen oficial de la familia Weasley en la esperada serie de Harry Potter, la cual le dará una nueva vida a la saga mágica. Sin Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) ni Rupert Grint (Ron Weasley), la historia presentará nuevas caras y versiones de sus emblemáticos personajes.

    PUEDES VER: ¡Confirmado! Así lucen los nuevos Harry, Ron y Hermione para la serie de "Harry Potter": HBO sacude internet

    En la imagen a aparecen Alastair Stout como Ron, Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny. Aunque Charlie aún no aparece, se anticipa que pronto se sumará a la historia.

    <strong> Elenco de actores que darán vida a los hijos del matrimonio Weasley.</strong>
    Elenco de actores que darán vida a los hijos del matrimonio Weasley.

    ¿Cuándo se estrena la serie de 'Harry Potter' en HBO Max?

    El rodaje se está llevando a cabo en los míticos estudios de Warner Bros. en Leavesden, donde también se filmaron las películas originales. El lanzamiento está previsto para 2027, tanto en HBO como en HBO Max.

    ¿Quiénes son los nuevos Harry, Hermione y Ron de la serie "Harry Potter"?

    Dominic McLaughlin será quien se meta en la piel del niño que vivió, es decir, Harry Potter. A su lado, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida al fiel Ron Weasley. Aunque se trata de rostros nuevos para la pantalla chica, su elección está dando de qué hablar entre los potterhead.

    <strong> HBO anuncia a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger </strong>
    HBO anuncia a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger

    Entre los tres chicos, Arabella Stanton es, quizá, la más reconocida, ya que ha tenido un primer paso por el teatro. Ella ha sido parte del elenco de "Matilda" y "Starlight Express". Por su parte, Stout ha aparecido en campañas publicitarias británicas, y McLaughlin se prepara para su debut televisivo en la comedia "Grow".

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

