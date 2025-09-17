Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Robert Redford: mira las mejores películas del recordado actor de Hollywood

La plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV, DGO presenta una selección de películas más destacados de Robert Redford, tanto en su faceta de actor como de director.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Robert Redford: mira las mejores películas del recordado actor de Hollywood
    Robert Redford
    Robert Redford: mira las mejores películas del recordado actor de Hollywood

    Robert Redford, la leyenda de Hollywood quien falleció este martes a los 89 años, mientras dormía en su residencia en Utah, Estados Unidos, dejó una carrera marcada por el talento, la sensibilidad artística y el compromiso social.

    En honor a su legado, la plataforma de TV en vivo y streaming DGO pone a disposición de sus clientes una recopilación de las películas más memorables del actor y cineasta, para seguir disfrutando y recordando a un artista que entendió el cine como un espacio de entretenimiento, emoción y reflexión.

    – Butch Cassidy and the Sundance Kid

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.

    – El mejor: Como Roy Hobbs, un beisbolista que resurge contra todo pronóstico, Redford mostró que podía ser héroe deportivo y dramático a la vez.

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan HBO MAX.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Estreno de “200% Lobo”, la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia

    - Propuesta indecente: Su rol como el millonario John Gage lo llevó al centro de un debate cultural sobre dinero, amor y ética, confirmando su magnetismo en la pantalla grande.

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Paramount+.

    - Quiz Show: Ya detrás de cámara, dirigió esta historia basada en hechos reales sobre los concursos televisivos amañados. Fue un giro hacia un cine más reflexivo y crítico, que le valió sus primeros reconocimientos como realizador.

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.

    - Algo muy persona: Regresó como actor en la piel de un periodista veterano que se enamora de una joven reportera, en un film que mezcla romance y poder mediático.

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.

    - El conspirador: Desde la dirección, narró con rigor histórico el juicio a Mary Surratt, acusada de conspirar en el asesinato de Abraham Lincoln.

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO.

    - Capitán América y el Soldado del invierno: En la última etapa de su carrera sorprendió al público más joven con su rol de villano. Interpretó a Alexander Pierce, alto mando de Hydra, en Capitán América y el Soldado del Invierno.

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Ángelo en el Bosque Mágico: llega a los cines para que enseñarnos el poder de la amistad

    - Conspiración y poder: Ya en plena madurez, encarnó al periodista Dan Rather en una historia que confronta al poder político estadounidense y refleja su compromiso con relatos de denuncia.

    Disponible para clientes de DIRECTV y DGO.

    - Avengers: Endgame: Regresó brevemente al personaje de Alexander Pierce con un cameo que terminó siendo su última aparición en la pantalla grande.

    SOBRE EL AUTOR:
    Robert Redford: mira las mejores películas del recordado actor de Hollywood
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Ángelo en el Bosque Mágico: llega a los cines para que enseñarnos el poder de la amistad

    ¿Está en Netflix 'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' COMPLETO? Conoce más sobre la serie4

    Estreno de “200% Lobo”, la nueva película animada que mezcla acción, humor y mucha magia

    MIRA 'Nadie se mete con mamá', drama chino COMPLETO en sub español: dónde ver cdrama de moda

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Bocaditos Dulces o Salados con D’uchis Sweet & Cakes ¡Sandwichs, tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 89.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;