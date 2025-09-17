Robert Redford: mira las mejores películas del recordado actor de Hollywood

Robert Redford: mira las mejores películas del recordado actor de HollywoodÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Robert Redford, la leyenda de Hollywood quien falleció este martes a los 89 años, mientras dormía en su residencia en Utah, Estados Unidos, dejó una carrera marcada por el talento, la sensibilidad artística y el compromiso social.
En honor a su legado, la plataforma de TV en vivo y streaming DGO pone a disposición de sus clientes una recopilación de las películas más memorables del actor y cineasta, para seguir disfrutando y recordando a un artista que entendió el cine como un espacio de entretenimiento, emoción y reflexión.
– Butch Cassidy and the Sundance Kid
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.
– El mejor: Como Roy Hobbs, un beisbolista que resurge contra todo pronóstico, Redford mostró que podía ser héroe deportivo y dramático a la vez.
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan HBO MAX.
- Propuesta indecente: Su rol como el millonario John Gage lo llevó al centro de un debate cultural sobre dinero, amor y ética, confirmando su magnetismo en la pantalla grande.
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Paramount+.
- Quiz Show: Ya detrás de cámara, dirigió esta historia basada en hechos reales sobre los concursos televisivos amañados. Fue un giro hacia un cine más reflexivo y crítico, que le valió sus primeros reconocimientos como realizador.
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.
- Algo muy persona: Regresó como actor en la piel de un periodista veterano que se enamora de una joven reportera, en un film que mezcla romance y poder mediático.
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.
- El conspirador: Desde la dirección, narró con rigor histórico el juicio a Mary Surratt, acusada de conspirar en el asesinato de Abraham Lincoln.
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO.
- Capitán América y el Soldado del invierno: En la última etapa de su carrera sorprendió al público más joven con su rol de villano. Interpretó a Alexander Pierce, alto mando de Hydra, en Capitán América y el Soldado del Invierno.
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO que tengan Disney+.
- Conspiración y poder: Ya en plena madurez, encarnó al periodista Dan Rather en una historia que confronta al poder político estadounidense y refleja su compromiso con relatos de denuncia.
Disponible para clientes de DIRECTV y DGO.
- Avengers: Endgame: Regresó brevemente al personaje de Alexander Pierce con un cameo que terminó siendo su última aparición en la pantalla grande.