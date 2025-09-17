Robert Redford: mira las mejores películas del recordado actor de Hollywood

La plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV, DGO presenta una selección de películas más destacados de Robert Redford, tanto en su faceta de actor como de director.

Robert Redford, la leyenda de Hollywood quien falleció este martes a los 89 años, mientras dormía en su residencia en Utah, Estados Unidos, dejó una carrera marcada por el talento, la sensibilidad artística y el compromiso social.

En honor a su legado, la plataforma de TV en vivo y streaming DGO pone a disposición de sus clientes una recopilación de las películas más memorables del actor y cineasta, para seguir disfrutando y recordando a un artista que entendió el cine como un espacio de entretenimiento, emoción y reflexión.

– Butch Cassidy and the Sundance Kid

– El mejor: Como Roy Hobbs, un beisbolista que resurge contra todo pronóstico, Redford mostró que podía ser héroe deportivo y dramático a la vez.

- Propuesta indecente: Su rol como el millonario John Gage lo llevó al centro de un debate cultural sobre dinero, amor y ética, confirmando su magnetismo en la pantalla grande.

- Quiz Show: Ya detrás de cámara, dirigió esta historia basada en hechos reales sobre los concursos televisivos amañados. Fue un giro hacia un cine más reflexivo y crítico, que le valió sus primeros reconocimientos como realizador.

- Algo muy persona: Regresó como actor en la piel de un periodista veterano que se enamora de una joven reportera, en un film que mezcla romance y poder mediático.

- El conspirador: Desde la dirección, narró con rigor histórico el juicio a Mary Surratt, acusada de conspirar en el asesinato de Abraham Lincoln.

- Capitán América y el Soldado del invierno: En la última etapa de su carrera sorprendió al público más joven con su rol de villano. Interpretó a Alexander Pierce, alto mando de Hydra, en Capitán América y el Soldado del Invierno.

- Conspiración y poder: Ya en plena madurez, encarnó al periodista Dan Rather en una historia que confronta al poder político estadounidense y refleja su compromiso con relatos de denuncia.

