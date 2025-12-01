Samahara Lobatón anuncia el final de su relación con Bryan Torres , pero este respondió desmintiendo infidelidades y exponiendo qué habría ocurrido.

La relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a estar en el ojo público luego de que la influencer sorprendiera al anunciar el fin de su vínculo con el cantante, insinuando que habría descubierto una infidelidad. Minutos más tarde, el salsero decidió encarar a la hija de Melissa Klug y negar su versión para revelar qué habría pasado realmente.

Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por supuesta infidelidad, pero él la desmiente

A través de su cuenta de Instagram, Samahara dejó en claro los motivos de su decisión: "Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos".

La publicación generó gran repercusión en redes, y Bryan Torres no dudó en responder, aclarando que fue él quien decidió poner fin a la relación:

"Por respeto a mis hijos, no diré nada ya que ellas están involucradas en todo esto por el trato en general que se viene realizando, ¡comenzando por Galiana sí! ¡Galiana y mi entorno cercano lo sabe y por los más pequeños también! Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, ¡y cuando hay que irse hay que irse! ¡No es por un tercero ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas! ¡Así que seguiré con mi vida tranquila, estoy puesto solo el trabajo y mis hijos!".

Además, el cantante compartió una tierna imagen de su hija mayor junto a un mensaje que dejó entrever un conflicto con Samahara: "GALIANA TE AMO CON MI ALMA! ¡Y nadie nunca me pondrá en contra tuya! tú y tus hermanos son únicos y mi prioridad Para toda la vida!".

Con estas declaraciones, Bryan Torres no solo desmiente la supuesta infidelidad, sino que también deja claro que su relación con sus hijos es prioritaria y que Samahara habría intentado ponerlo en contra de su hija mayor.

Samahara Lobatón pone fin a su relación con Bryan Torres por falta de respeto

Este 1 de diciembre, Samahara Lobatón anunció oficialmente el fin de su relación con Bryan Torres. La hija de Melissa Klug explicó que su decisión responde a una falta de respeto por parte del salsero, y dejó en claro que es irreversible.

"Por experiencias previas - de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados", señaló.

Samahara resaltó que su prioridad son sus hijos y su estabilidad emocional: "Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida, en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza".