Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock

Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por “infidelidad”, pero él la desmiente exponiendo DURA razón

Samahara Lobatón anuncia el final de su relación con Bryan Torres, pero este respondió desmintiendo infidelidades y exponiendo qué habría ocurrido.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por “infidelidad”, pero él la desmiente exponiendo DURA razón
    Samahara Lobatón terminó con Bryan Torres | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por “infidelidad”, pero él la desmiente exponiendo DURA razón

    La relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a estar en el ojo público luego de que la influencer sorprendiera al anunciar el fin de su vínculo con el cantante, insinuando que habría descubierto una infidelidad. Minutos más tarde, el salsero decidió encarar a la hija de Melissa Klug y negar su versión para revelar qué habría pasado realmente.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Paul Michael le dijo adiós a Pamela López tras recibir resultados de examen de ETS por infidelidades de Cueva?

    Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por supuesta infidelidad, pero él la desmiente

    A través de su cuenta de Instagram, Samahara dejó en claro los motivos de su decisión: "Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos".

    La publicación generó gran repercusión en redes, y Bryan Torres no dudó en responder, aclarando que fue él quien decidió poner fin a la relación:

    "Por respeto a mis hijos, no diré nada ya que ellas están involucradas en todo esto por el trato en general que se viene realizando, ¡comenzando por Galiana sí! ¡Galiana y mi entorno cercano lo sabe y por los más pequeños también! Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, ¡y cuando hay que irse hay que irse! ¡No es por un tercero ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas! ¡Así que seguiré con mi vida tranquila, estoy puesto solo el trabajo y mis hijos!".

    wapa.pe

    Además, el cantante compartió una tierna imagen de su hija mayor junto a un mensaje que dejó entrever un conflicto con Samahara: "GALIANA TE AMO CON MI ALMA! ¡Y nadie nunca me pondrá en contra tuya! tú y tus hermanos son únicos y mi prioridad Para toda la vida!".

    wapa.pe
    wapa.pe

    LEE TAMBIÉN: Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Con estas declaraciones, Bryan Torres no solo desmiente la supuesta infidelidad, sino que también deja claro que su relación con sus hijos es prioritaria y que Samahara habría intentado ponerlo en contra de su hija mayor.

    Samahara Lobatón pone fin a su relación con Bryan Torres por falta de respeto

    Este 1 de diciembre, Samahara Lobatón anunció oficialmente el fin de su relación con Bryan Torres. La hija de Melissa Klug explicó que su decisión responde a una falta de respeto por parte del salsero, y dejó en claro que es irreversible.

    "Por experiencias previas - de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados", señaló.

    wapa.pe

    Samahara resaltó que su prioridad son sus hijos y su estabilidad emocional: "Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida, en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza".

    La influencer terminó su mensaje agradeciendo a su entorno cercano y reafirmando su fortaleza: "Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca".

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por “infidelidad”, pero él la desmiente exponiendo DURA razón
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¿Paul Michael le dijo adiós a Pamela López tras recibir resultados de examen de ETS por infidelidades de Cueva?

    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Reinaldo Dos Santos confirma en vivo que José Jerí tiene los días contados en el gobierno y revela al nuevo presidente

    Lo más vistos en Farándula

    Doña Charo sorprende con FRÍA respuesta sobre su vínculo con Xiomy Kanashiro ante posible boda con Farfán

    Silvia Cornejo toma DRÁSTICA decisión luego de ampay de su esposo con una expareja

    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden al cargar a una bebé recién nacida y dan inesperado anuncio: “Mi hija…”

    Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"

    Natalia Salas se prepara para una NUEVA cirugía por el cáncer, antes de acabar el año: “Me quitaré ovarios y trompas”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;